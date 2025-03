Papa Françesku del nga spitali, përshëndet besimtarët në Romë: Faleminderit për lutjet tuaja!

Romë, 23 mars 2025- Papa Françesku, siç premtoi, doli në dritaren e spitalit Gemelli për një përshëndetje të shkurtër për besimtarët.

Më pas Papa u largua nga spitali për t’u kthyer në Santa Marta, pas 37 ditësh shtrimi në spital.

Ati i Shenjtë, shpjegoi ekipi mjekësor, "nuk ka qenë kurrë i intubuar, ai ka qenë gjithmonë vigjilent" edhe pse ka pasur "dy episode në të cilat jeta e tij ishte në rrezik". Papa doli në një karrocë me rrota në ballkonin e Gemelli, i veshur me rrobën e tij të bardhë papale. Zëri i tij dukej se ishte përmirësuar në krahasim me regjistrimin e parë dhe të vetëm të javëve të fundit, gjatë të cilit, në spanjisht, ai donte të falënderonte besimtarët për lutjet e tyre.

Me dorën e tij më pas skicoi një bekim duke bërë shenjën e kryqit. Para se të largohej nga ballkoni, Papa pati një tronditje të vogël që dukej se shfaqte disa vështirësi në frymëmarrje pas shumë ditësh ajrimi mekanik me flukse të larta.

Papa ka falenderuar të gjithë besimtarët që janë lutur për shërimin e tij ndërsa shprehet i pikëlluar për rifillimin e bombardimeve në Rripin e Gazës.

"Zoti, i cili punon me kujdes tokën e jetës sonë dhe pret me besim kthimin tonë tek Ai. Në këtë kohë të gjatë shtrimi në spital, kam pasur mundësinë të përjetoj durimin e Zotit, të cilin e shoh gjithashtu të reflektuar në kujdesin e palodhur të mjekëve dhe punonjësve shëndetësorë, si dhe në vëmendjen dhe shpresat e familjeve të të sëmurëve”, thotë Papa Françesku.

"Jam i pikëlluar nga rifillimi i bombardimeve të rënda izraelite në Rripin e Gazës, me shumë të vdekur dhe të plagosur. Kërkoj që armët të heshtin menjëherë; dhe të kemi guximin të rifillojmë dialogun, në mënyrë që të gjithë pengjet të lirohen dhe të arrihet një armëpushim përfundimtar. se Armenia dhe Azerbajxhani kanë rënë dakord për tekstin përfundimtar të Marrëveshjes së Paqes, shpresoj se ajo do të nënshkruhet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe kështu mund të kontribuojë në vendosjen e paqes së qëndrueshme në Kaukazin jugor”, tha Papa.

"Me kaq shumë durim dhe këmbëngulje po vazhdoni të luteni për mua: Unë ju falënderoj shumë! Gjithashtu lutem për ju. Dhe së bashku kërkojmë përfundimin e luftërave dhe paqes veçanërisht në Ukrainën e torturuar, në Palestinë, Izrael, Liban, Mianmar, Sudan, Republikën Demokratike të Kongos", përfundon mesazhi.