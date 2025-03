Shembet një ndërtesë dy-katëshe në Romë pas shpërthimit të dyshuar të bombolës së gazit

Romë, 23 mars 2025 – Një ndërtesë dy-katëshe është shembur në lagjen Monteverde të Romës pas një shpërthimi që ka ndodhur rreth orës 8:30 të mëngjesit të sotëm. Shpërthimi ka zgjuar lagjen dhe ka shkaktuar shembjen e ndërtesës, e cila ndodhet midis Via Vitellia dhe Via Pio Foà, në zonën Gianicolense, dhe është pjesë e ish stallave të Villa Pamphili, të shndërruara në banesa. Hetimet e para sugjerojnë se shpërthimi dhe shembja mund të jenë shkaktuar nga një rrjedhje gazi, ndoshta nga një bombolë gazi. Sipas autoriteteve, një burrë është nxjerrë i gjallë nga rrënojat dhe është dërguar menjëherë në spital. Fatmirësisht, askush tjetër nuk rezulton i zhdukur. Në vendin e ngjarjes ndodhen karabinierët, zjarrfikësit dhe personeli shëndetësor i shërbimit të urgjencës 118, të cilët po vazhdojnë kërkimet nëpër rrënoja për të siguruar se nuk ka të tjerë të mbetur nën to. Zona është rrethuar për të mundësuar operacionet e shpëtimit dhe për të siguruar se operacionet po zhvillohen pa rrezik, ndërsa energjia elektrike është ndërprerë për arsye sigurie. Të gjitha ndërtesat përreth janë evakuuar si masë paraprake. Kryebashkiaku i Romës, Roberto Gualtieri, ka dhënë një deklaratë për mediat: “Shpërthimi ishte shumë i fortë, dhe nga hetimet e para duket se është shkaktuar nga një rrjedhje gazi, ndoshta nga një bombolë. Hetimet do të sqarojnë shkaqet e plota të ngjarjes. Personi i plagosur ishte mysafir në një ambient mikpritjeje, për të cilin po kryhen hetime. Për momentin duket se bëhet fjalë për një fjetje me mëngjes të regjistruar rregullisht.” Për momentin, zjarrfikësit kanë nxjerrë të gjallë një burrë, i cili u dërgua menjëherë në spitalin Sant’Eugenio me urgjencë. Sipas informacioneve të para, ai është një shtetas skocez pesëdhjetë vjeç, i cili ka pësuar djegie në 70% të trupit dhe ka plagë të ndryshme në këmbë. Mjekët kanë arritur ta stabilizojnë dhe po vazhdojnë me trajtimin e tij, ndërkohë që operacionet e shpëtimit po zhvillohen me kujdes maksimal për të shmangur shembje të tjera.