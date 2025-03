Të shtëna me armë në një spital në Michigan

MIÇHIGAN- Policia amerikane ka njoftuar se ka pasur të shtëna në një spital në Troy, Michigan, në atë që ata e përshkruan si një incident të izoluar.

Gjithashtu autoritet paralajmëruan se i dyshuari është ende i lirë. Një paralajmërim urgjent për një sulmues aktiv iu dërgua banorëve pranë spitalit Corewell Health Beaumont, të enjten në mëngjes.

Departamenti i policisë së Troy më vonë tha në një postim në X: “Ne mund të konfirmojmë se ka pasur të shtëna në spitalin Corewell Health Beaumont Troy. Ky duket të jetë një incident i izoluar, megjithatë i dyshuari nuk është në paraburgim. Ju lutemi shmangni zonën”.

Përdoruesit e mediave sociale raportuan se kishin marrë një alarm urgjent, i cili thoshte: “sulmues pranë spitalit Troy. Shmangni zonën, forcat e rendit janë në vendngjarje”.

Shkollat ​​në Troy u mbyllën për shkak të sulmuesit, megjithëse mësimet vazhduan normalisht brenda.

🚨 BREAKING: A massive police response is happening near Corewell Health Beaumont Hospital in Troy, Michigan, after police confirmed an active shooting. SHOOTER NOT IN CUSTODY. pic.twitter.com/gHuihpoXsa

— Ready Breaking (@Ready_Breaking) March 20, 2025