Mot i kthjellët por i ftohtë, si do të ndryshojnë kushtet atmosferike gjatë ditës

Vendi ynë do të ndikohet sot nga kushte të qëndrueshme atmosferike për shkak të depërtimit të masave ajrore të thata e të ftohta me origjinë veriore si dhe lënia e vendit masave ajrore me origjinë jugore nga orët e mesditës e në vazhdim.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, nga orët e pasdites vranësira deri mesatar të larta transparente fillimisht përgjatë vijës bregdetare