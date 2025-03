Ekonomi e hapur dhe me rritje të qëndrueshme

Një dialog ekspertësh ekonomikë në Tiranë, gazetari Bardhi Sejdarasi dhe analistë e studiues të ekonomisë nga më të njohurit në Shqipëri zhvilluan diskutime për tema si përparimet e ekonomisë kineze, mundësitë që krijon ajo për një bashkëpunim të hapur në rrafsh global, si edhe çështje që u trajtuan së fundi në Konferencën e Mynihut.

Pjesëmarrësit në këto panele theksuan ndër të tjera se Kina sot është një ofertë me leverdishmëri të madhe për ekonominë globale si dhe një mundësi për të shtuar bashkëpunimin përmes një partneriteti gjithëpërfshirës me BE.

Të ftuarit theksuan se Kina ka përmbushur kërkesën në rritje botërore për produkte kineze dhe ka stabilizuar zinxhirin industrial dhe furnizimin global gjatë vitit të kaluar, raporton noa.al.