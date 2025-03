Barella mes kombëtares dhe Interit: Test i rëndësishëm kundër Gjermanisë, duam kualifikimin në Botëror

Për Nicolò Barella, nga njëra anë është kombëtarja dhe nga ana tjetër Interi, dy realitete që këtë javë me fanellën e kaltër takohen në të njëjtin vend, në “Appiano Gentile”. Mesfushori zikaltër, i cili me Italinë po përgatitet për çerekfinalet e “Nations League” kundër Gjermanisë pikërisht aty ku stërvitet çdo ditë me Inzaghin, nuk mund të mos ketë mendime për të dyja projektet. Në një intervistë për “Rai”, mesfushori nuk i fshehu ambiciet e tij maksimaliste.

Duke folur për angazhimet me kombëtaren e trajnerit Spalletti, ai theksoi: "Që kur isha fëmijë, gjithmonë kam ëndërruar të luaja kundër ekipeve të forta si Gjermania. Ata kanë lojtarë që kanë fituar Champions League dhe janë mësuar të luftojnë për objektiva të rëndësishëm. Do të thosha se janë një nga kombëtaret më të forta në botë, por edhe ne jemi për t’u respektuar, kemi rigjetur sigurinë që në një moment na kishte munguar.

Duam ta shijojmë këtë moment të mirë që po kalojmë. Na pret një test i bukur, ku fjala kyçe do të jetë të argëtohemi, diçka që na ka munguar pak. Nëse argëtohemi ne, do të argëtojmë edhe tifozët. Këto dy përballje me Gjermaninë mund të ndihmojnë në krijimin e një mentaliteti ndërkombëtar, që do të na vlejë për të ardhmen".

Kjo përballje e “Nations League” kundër Gjermanisë vjen si një sfidë e madhe pas zhgënjimit të “Euro 2024”. Barella e pranoi hapur se "Spalletti gjithmonë i ka bërë skuadrat e tij të luajnë mirë. Në Europian nuk ia dolëm, sepse duket se duhej më shumë kohë për të përvetësuar idetë e tij.

Ne jemi të gatshëm ta ndjekim dhe më duket se rezultatet po duken. Do të bëjmë gjithçka për të shkuar në Kupën e Botës, edhe sepse tashmë e kam përjetuar zhgënjimin e humbjes së këtij stacioni më 2022. Pra, është një ndjenjë që nuk dua ta përjetoj më. Do të japim maksimumin, të vetëdijshëm që kemi cilësinë dhe aftësitë për t’u kualifikuar në Botërorin 2026".