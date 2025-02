Zgjedhjet në Kosovë/ Haradinaj: Kurti po tenton manipulimin e rezultatit

KOSOVË- Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti për kapjen e institucioneve të pavarura, duke përfshirë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). Ai thekson se dështimi i sistemit të KQZ-së në zgjedhjet parlamentare ka rezultuar në mosshpalljen e rezultateve preliminare edhe pas 24 orësh, një situatë e paprecedentë në historinë e Kosovës së pavarur.

Haradinaj gjithashtu shpreh shqetësimin për një skemë të organizuar të manipulimit të rezultateve zgjedhore përmes kontrollit politik të KQZ-së dhe dështimit të qëllimshëm të sistemit teknik, duke synuar ndryshimin e vullnetit të qytetarëve. Ai e konsideron këtë si një goditje të rëndë ndaj demokracisë dhe vlerave për të cilat është luftuar.

Në përfundim, Haradinaj bën thirrje për mbrojtjen e votës së lirë dhe integritetit të procesit zgjedhor, duke paralajmëruar përdorimin e të gjitha mekanizmave institucionalë dhe ligjorë për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve. Ai i kërkon institucioneve të drejtësisë që të marrin masa urgjente për të hetuar manipulimet e pretenduara dhe për të parandaluar degradimin e mëtejshëm të procesit zgjedhor.

"Kapja e institucioneve të pavarura nga qeveria Kurti ka arritur kulmin me dështimin e plotë të sistemit të KQZ-së në zgjedhjet parlamentare. Për herë të parë në historinë e Kosovës së pavarur, rezultatet preliminare të zgjedhjeve nuk dihen as pas 24 orëve. Kjo është pasojë e drejtpërdrejtë e zëvendësimit të kuadrove profesionale me militantë partiakë dhe angazhimi i kompanive të teknologjisë informative përmes tenderëve të dyshimtë njëburimor. Raportimet që po marrim nga terreni dëshmojnë për një skemë të organizuar të manipulimit të rezultateve zgjedhore. Përmes kontrollit politik të KQZ-së dhe ‘sistemit të dështuar teknik’ i cili po ndodh qëllimshëm, po tentohet të ndryshohet vullneti i qytetarëve. Kjo është goditje e rëndë ndaj demokracisë dhe vlerave për të cilat kemi luftuar. Ne qëndrojmë të palëkundur në mbrojtje të votës së lirë dhe sistemit demokratik. Nuk do të lejojmë që vota e qytetarëve të tjetërsohet përmes skemave manipulative. Do të përdorim të gjitha mekanizmat institucionalë dhe ligjorë për të mbrojtur integritetin e procesit zgjedhor dhe vullnetin e sovranit. I bëj thirrje institucioneve të drejtësisë që me urgjencë të marrin masa dhe të hetojnë manipulimet e deritashme dhe të parandalojnë degradimin e mëtejshëm të procesit," tha Haradinaj.