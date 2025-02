Zgjedhjet në Kosovë, ja si u ndanë votat mes partive?

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka numëruar mbi 99% të votave, duke përfshirë 2,512 qendra votimi nga gjithsej 2.533 deri në orën 19:10. Sipas rezultateve preliminare, Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 40.83%, duke marrë 339,350 vota. Pas saj renditet Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 22.15%, që përkthehen në 184,040 vota, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 17.59%, që arrin në 146,241 vota.

Koalicioni AAK-NISMA-Konservatorët-Intelektualët-Ideal ka marrë 7.47% të votave, duke mbledhur 62,066 vota.

Rezultatet e numërimit nuk përfshijnë votat me kusht, ato të personave me nevoja të veçanta dhe votat e diasporës. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, Lëvizja Vetëvendosje kishte siguruar 438,335 vota, PDK 148,285, LDK 110,985 dhe AAK 62,111 vota.

Në zgjedhjet e mbajtura të dielën, për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë, Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar se do të formojë qeverinë e saj, ndërsa opozita ka theksuar se nuk do të futet në koalicion, por do të krijojë ekzekutivin vendor vetëm në rast dështimi të Albin Kurtit dhe partisë së tij.