KQZ publikon rezultatet, numërohen 90% e votave në Kosovë

KOSOVË- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), vijon me numërimin e votave për subjektet politike. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga KQZ deri më tani janë numëruar 90.13% e votave.

Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 41.00% apo 311,907 vota, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 22.37% apo 170,198 vota dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.57% apo 133,693 vota. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate kanë siguruar 7.56% të votave apo 57,539 vota, ndërsa Lista Serbe ka marrë 3.98% apo 30,273 vota. Koalicioni për Familje ka grumbulluar 2.30% apo 17,505 vota.

Procesi i numërimit vazhdon, dhe rezultatet tjera priten në orët në vijim. KQZ ka njoftuar se në procesin e votimit që u mbajt më 9 shkurt, morën pjesë 799 mijë e 954 e qytetarëve apo 40.59%, ndërsa të drejtë vote në këto zgjedhje kishin 1 milion e 970 mijë e 944 qytetarë.