Flick: Deklarata denoncuese e Real Madridit? Nuk është stili ynë, ne nuk kërkojmë justifikime

Hansi Flick doli në konferencë për shtyp në prag të ndeshjes së Kupës së Mbretit kundër Valencias në stadiumin “Mestalla”. Barcelona vjen në këtë takim në një moment të mirë, pasi është afruar me Atletico Madridin dhe Real Madridin në renditjen e La Liga-s. Katalanasit kërkojnë një vend në gjysmëfinale kundër një skuadre që e kanë mposhtur bindshëm së fundi (7-1), por trajneri gjerman e di se kësaj here do të jetë një ndeshje krejt ndryshe.

A do të jetë Valencia më e rrezikshme se në kampionat?

Është një ndeshje ndryshe, luajmë në transfertë. Ata do të përpiqen të na bëjnë presion dhe atmosfera do të jetë shumë e ndryshme.

Sa minuta mund të luajë Dani Olmo? Po Gavi?

Dani është një opsion për pjesën e dytë, ndërsa për Gavi ekziston një protokoll dhe nuk është gati për këtë ndeshje. Ai është stërvitur veçmas, kjo është një gjë e mirë, sepse dëmtimi i tij ishte i rëndë, ashtu si edhe i kundërshtarit, që gjithashtu pësoi një dëmtim nga përplasja kokë më kokë.

Çfarë i ofron De Jong ekipit? A mund ta humbasë protagonizmin Casadó?

Gjithmonë bëni krahasime mes lojtarëve për pozicionet e tyre, por kjo nuk funksionon kështu. Kemi një ndeshje të mesjavë dhe një tjetër të dielën. Do të mbërrijmë në orët e para të mëngjesit dhe kam nevojë për të gjithë lojtarët. Jam i lumtur që kam mundësi zgjedhjeje. Frenkie është një lojtar i shkëlqyer, por edhe Casadó është shumë i rëndësishëm. Nuk ka rëndësi kë zgjedh, e rëndësishme është skuadra.

Çfarë i sjell Dani Olmo ekipit?

Dani ka treguar shumë herë që është një lojtar i rëndësishëm. Është një mesfushor që di të shënojë gola, di ta mbajë topin… Duhet të jemi të kujdesshëm me të, sepse ka pësuar shumë dëmtime. Ai duhet të vazhdojë të luajë me ritëm. Duhet të jemi të vëmendshëm ndaj gjendjes së tij dhe ta përshtatim, që të jetë i gatshëm për të gjitha ndeshjet, sidomos në javët dhe muajt e ardhshëm.

Çfarë mendoni për deklaratën që ka lëshuar Real Madridi për arbitimet?

Nëse duhet të jem i sinqertë, nuk dua të flas për këtë. Ata e kanë bërë në atë mënyrë, por nuk është stili ynë. Ne nuk kërkojmë justifikime. Çdo klub ka mënyrën e tij të të vepruarit. Të gjithë jemi njerëz dhe bëjmë gabime. Gjyqtarët kanë një punë shumë të vështirë dhe duhet të kujdesemi për ta. Nuk është aspak e lehtë për ta.

A ju shërbejnë dy ndeshjet ndaj Valencias si referencë?

Më kujtohet ndeshja e parë në kampionat, në fushën e Valencias. Ishte një sfidë e vështirë dhe na u desh ta përmbysnim rezultatin. Atmosfera ishte e pabesueshme, ata na ushtruan presion të madh. Nuk ishte e lehtë të fitonim, edhe kësaj here do të jetë njësoj. Është një ndeshje kupe, nuk mund ta fitojmë trofeun në këtë transfertë, por mund ta humbasim.

A e imagjinonit veten në këtë klub, në ditëlindjen e 60-të, dhe të merrnit kaq shumë vlerësime?

Në jetën time, gjithmonë kam menduar për situata që do të doja t’i përjetoja. Shumë ëndrra më janë bërë realitet. Të trajnoja Barcelonën ishte një nga ato ëndrra. Për mua është e pabesueshme të jem këtu, në ditëlindjen time të 60-të. Më pëlqen Barcelona, qyteti, ushqimi dhe dielli, por mbi të gjitha e dua këtë klub. Të punosh dhe të stërvitësh këtë ekip është fantastike. Kam lojtarë të veçantë, ndryshe nga çdo gjë tjetër që kam pasur më parë. E vlerësoj shumë dhe për mua është një ëndërr e bërë realitet.

A do të bëni shumë ndryshime në ekip, duke menduar për ndeshjen ndaj Sevillas?

Është normale të mendosh për rotacionet. Luajmë në orën 21:30 dhe nuk mund të udhëtojmë mbrapsht menjëherë nga Valencia, çka do të thotë se do të mbërrijmë vonë në shtëpi. Pas kësaj kemi një ndeshje në Sevilla dhe duhet të mendojmë për lojtarët. Mund të kemi disa ndryshime në formacion.

A është mungesë respekti që Real Madridi thotë se La Liga është e manipuluar?

Mendoj se kam thënë gjithçka që duhej. Kur erdha këtu, thashë se nuk dua justifikime dhe ankesa. Duhet të fitojmë ndeshjet tona, e dimë që kemi humbur disa pikë të rëndësishme. Kjo është përgjegjësia jonë. Duhet të përqendrohemi në atë që mund të bëjmë më mirë. Të dielën kemi një tjetër ndeshje të rëndësishme, por fillimisht duhet të fitojmë në Valencia.

Çfarë kërkoni nga një mesfushor-sulmues?

Në atë pozicion është e vështirë të shpjegoj saktësisht se çfarë kërkoj, sepse edhe kundërshtarët na dëgjojnë. Kur shikoni si kanë luajtur Gavi ose Fermín në ndeshjet e fundit, ata kanë bërë një punë të shkëlqyer. Sulmojnë dhe bëjnë presion lart, dinë si të pozicionohen dhe kur të vrapojnë, kur të sulmojnë. Pozicioni i tyre iu lejon të shënojnë gola. Fermín bëri një paraqitje të shkëlqyer kundër Valencias.

Pse zgjodhët Szczęsny për portën?

E kuptoj që krahasimi mes dy portierëve është normal. Iñaki është një portier fantastik, por kemi zgjedhur Tek (Ter Stegen) për personalitetin dhe stilin e tij të lojës. Ai po bën një punë të shkëlqyer. Të dy janë portierë të mëdhenj, ashtu si edhe talentet e rinj që kemi. Vendimi është marrë për të mirën e ekipit, kështu do të vazhdojmë.