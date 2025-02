ZYRTARE! Merr fund ‘telenovela’, Davies rinovon mer Bayern Munich deri më 2030

Bayern Munich njoftoi zyrtarisht se ka arritur marrëveshje për rinovimin e kontratës me mbrojtësin e majtë kanadez, Alphonso Davies, deri më 30 qershor 2030. Ai iu bashkua klubit bavarez në sezonin 2018-2019 nga Vancouver Whitecaps dhe ka qenë lojtar kyç për skuadrën më të titulluar të futbollit në Gjermani.

Gjatë periudhës së te Bayern Munich, kanadezi ka bërë 220 paraqitje zyrtare, duke shënuar 12 gola dhe dhënë 34 asistime. Ai ka fituar pesë herë Bundesligën, një herë Ligën e Kampionëve, Superkupën e Europës, Kupën e Botës për Klube, dy herë Kupën e Gjermanisë dhe tri herë Superkupën Gjermane.

Në lidhje me rinovimin e tij, anëtari i bordit drejtues të gjigantëve bavarezë, Max Eberl, deklaroi: "Jemi të lumtur që do të vazhdojmë në të ardhmen me Alphonso Davies. ‘Phonzy’ kajtur për Bayernin që nga mosha 18-vjeçare, ndaj e shohim si një nga figurat e gjeneratës së re të ekipit tone. Davies ka marrë gjithnjë e më shumë përgjegjësi në ekipin tonë. Ai është rritur këtu dhe do të vazhdojë me Bayernin".

Vetë Davies shprehu kënaqësinë e tij për kontratën e re: "Jam shumë i lumtur që e kam zgjatur kontratën time me këtë klub të madh. Erdha te Bayerni kur isha 18 vjeç dhe thjesht doja të mësoja sa më shumë çdo ditë, për t’u bërë një nga më të mirët në pozicionin tim. Tani do të jemi edhe pesë vite të tjera së bashku. Kam arritur shumë këtu, por ka ende më shumë për të fituar".

Ky rinovim vjen mes interesimit të shprehur nga klube të tjera të mëdha europiane, përfshirë Real Madridin për shërbimet e Davies. Megjithatë, vendimi i tij për të qëndruar në Mynih tregon përkushtimin ndaj klubit bavarez dhe besimin në projektin e Bayernit.

Sipas raportimeve, marrëveshja e re përfshin një rritje të konsiderueshme të pagës së Davies, duke e bërë atë një nga lojtarët më të paguar në skuadër.