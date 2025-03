Detaje tronditëse të testamentit/ Fillon beteja për pasurinë prej 80 milionë dollarësh të Gene Hackman

SHBA- Testamentet e Gene Hackman dhe Betsy Arakawa, janë zbuluar një muaj pas vdekjes së tyre.

Aktori fitues i çmimit Oscar, ia la pasurinë e tij prej 80 milionë dollarësh gruas së tij Betsy, e cila ishte pasardhëse e pasurisë së tij. Është e paqartë nëse tre fëmijët e tij, djali Christopher Allen, dhe vajzat Leslie Anne, dhe Elizabeth Jean, nga martesa e tij e mëparshme me Faye Maltese, kanë mbetur në testament.

Mosveprimi i mundshëm i fëmijëve të tij, me të cilët dikur ishte larguar, ka rritur mundësinë e një beteje ligjore për pasurinë e tij. Një ekspert ligjor i tha: Nëse ai do të vdiste i pari dhe Betsy do të kishte mbijetuar, do të kishte qenë Lufta e Tretë Botërore. Fëmijët e tij ndoshta do të ishin çmendur.

Në testamentin e saj, Betsy cakton që pasuritë e saj do t’u shpërndahet organizatave bamirëse dhe shlyerjes së borxheve mjekësore. Hackman, me sa duket nënshkroi kopjen më të fundit të testamentit të tij më 7 qershor 2005. Është e paqartë saktësisht se kur u diagnostikua me sëmundjen progresive neurodegjenerative.

Avokatja Julia Peters është emëruar si ekzekutuese e të dy testamenteve, megjithëse është e paqartë se si do të ndahen pasuritë pa një kopje të Trustit. Gene fillimisht kishte ‘GeBe Revocable Trust’, por në vitin 1994 ai ushtroi fuqinë e tij të emërimit dhe e bëri Betsy-n Pasardhëse të Besuar, i cili më pas u vu në fuqi në 1995.

Në një moment, Gene bëri një ndryshim tjetër dhe Avalon Trust u bë Administratori Pasardhës. Marrëveshja e mëparshme e besimit është thelbësore, pasi ajo mund të ketë përfshirë fëmijët e tij si përfitues përpara se ai ta ndryshonte atë në 1994, duke e bërë Betsy administruesin pasardhës.

Burimi vuri në dukje më tej se vendimi i djalit të Gene, Chris për të punësuar Andrew M. Katzenstein, një avokat i shquar i besimit dhe pasurive në Kaliforni, është i dukshëm.

"Duke punësuar Katzenstein, kjo tregon se Chris po përpiqet patjetër të mbrojë interesat e tij. Fakti që Chris mori një avokat me fuqi të lartë tregon për mua se diçka po ndodh. Nuk e di pse vajzat nuk përfaqësohen. Kjo më tregon se duhet të ketë disa probleme në përgatitjen e pijeve. Çfarëdo që ata mbledhin nga pasuria do të menaxhohet nga Avalon," shtoi burimi.

Në testamentin e saj, Betsy thotë: Nëse bashkëshorti im nuk më shpëton, ia jap mbetjen e pasurisë sime përfaqësuesit tim personal, si administrues i besuar, për ta mbajtur dhe administruar në një trust bamirësie për të arritur qëllime të dobishme për komunitetin, në përputhje me preferencat dhe interesat bamirëse të shprehura ose të treguara nga bashkëshorti im dhe unë gjatë jetës sonë. Të gjitha borxhet e mia të detyrueshme ligjërisht do të paguhen sa më shpejt që të jetë e mundur pas vdekjes sime.

Sa i përket sendeve të saj personale, të cilat mund të jenë sende si mobilje, bizhuteri, vepra arti, testamenti i Betsy thotë se ajo mund të sigurojë një listë të veçantë për shpërndarjen e tyre. Angazhimi i Hackman ndaj skenës magjepsëse të Hollivudit shkaktoi një përçarje në jetën e tij familjare.