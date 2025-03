Politizimi i RTSH-së ngre shqetësime – Organizatat e medias kritikojnë përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Drejtues

Tiranë – Emërimi i Këshillit të ri Drejtues të RTSH-së ka nxitur reagime të forta nga organizatat për lirinë e medias, të cilat e shohin procesin si të politizuar dhe të diktuar nga interesat partiake.

Pas një procesi dëgjimor me 67 kandidatë, Komisioni për Edukimin dhe Mediat ka përzgjedhur 10 anëtarët e rinj, që pritet të votohen së shpejti në Kuvend.

Emrat e përzgjedhur janë: Petrit Beci, Rajmonda Bulku, Osman Mula, Bujar Kapexhiu, Robert Budina, Enio Civici, Alket Braho, Lorenc Vangjeli, Pano Xhixho, Zamira Kita.

Gjithashtu, Komisioni ka propozuar si kryetar të Këshillit piktorin Helidon Haliti dhe Fatjon Hoxhallin, ky i fundit ish-këshilltar për mediat në qeverinë Rama dhe aktualisht pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste.

Akuzat për politizim të RTSH-së

Organizatat për lirinë e medias shprehin shqetësim për lidhjet e forta politike të disa kandidatëve, duke argumentuar se përzgjedhja e anëtarëve është bërë bazuar në interesat e mazhorancës dhe opozitës, në vend që të zgjidheshin figura të pavarura.

Bleriana Bino nga SCiDEV dhe SafeJournalists, thotë se “RTSH nuk po transformohet në një media publike të pavarur, por po kthehet në një këshill bipartizan të kontrolluar nga politika”. Ajo shton se zgjedhja e një ish-këshilltari qeveritar për kryetar të Këshillit bie ndesh me parimet e transparencës dhe pavarësisë institucionale.

Gazetari Isa Myzyraj nga Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë e cilëson procesin si një tjetër rast ku interesat partiake mbizotëruan mbi interesin publik. “Parlamenti kishte një mundësi të artë për të reformuar RTSH-në, por sërish politika e ka kapur këtë institucion,” thotë ai.

Mazhoranca dhe opozita mbrojnë përzgjedhjen

Përkundër kritikave, Ina Zhupa, kryetare e Komisionit për Edukimin dhe Mediat, vlerësoi listën si një përzgjedhje me potencial për të rikthyer ligjshmërinë në RTSH. “Pres që ky Këshill të vendosë një standard të ri dhe të garantojë një proces transparent për zgjedhjen e drejtorit të ri,” deklaroi ajo.

Edhe nënkryetarja socialiste e komisionit, Evis Kushi, mbrojti përzgjedhjen e emrave, duke theksuar se “të gjithë kandidatët kanë përmbushur kriteret ligjore” dhe se Shërbimi i Monitorimit të Institucioneve të Pavarura ka verifikuar të dhënat e tyre.

Çfarë pritet të ndodhë?

Pas miratimit në Kuvend, Këshilli i ri Drejtues do të zgjedhë drejtorin e ri të RTSH-së, duke zëvendësuar Alfred Pezën, i cili u përball me kritika për shkarkime masive dhe për lidhjet e tij të afërta me Partinë Socialiste.

Përplasjet rreth politizimit të RTSH-së nuk janë të reja, por zgjedhjet e fundit duket se kanë rikthyer shqetësimet për mungesën e pavarësisë së këtij institucioni dhe kapjen e tij nga politika.

Nëse ky Këshill do të arrijë të kthejë RTSH-në në një media publike të pavarur apo thjesht do të vazhdojë modelin e mëparshëm të ndikimit politik, mbetet për t’u parë në javët në vijim.