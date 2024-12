Egnatia krijon standarte në futbollin shqiptar, të tjerët vetëm duhet ta ndjekin…

Ka gjithmonë një herë të parë, në çdo gjë. Kjo maksimë vlen në jetën e përditshme, edhe në sport. Egnatia bëhet skuadra e parë shqiptare në histori, pas Skënderbeut në vitin 2018, nën drejtimin e Ilir Dajës, që kompleton “tripletën” sezonale në futbollin shqiptar. Me Superkupën e fituar sonte ndaj Kukësit, skuadra e Edlir Tetovës e mbyll vitin 2024 me tre trofetë e mundshëm kombëtar të fituar: titullin kampion të Superiores, Kupën e Shqipërisë dhe Superkupën e Shqipërisë.

Si askush tjetër më parë, rrogozhinasit, me në krye presidentin kurajoz, ambicioz dhe largpamës Agim Demrozi, janë ngjitur në “Olimp”, në këtë drejtim. Diçka e lakmueshme për cilindo klub shqiptar, gjë me të cilën mburren gjigantë europianë si Interi, fjala vjen, me “tripletën” historike të vitit 2010, Manchester City kur fitoi të parën Ligë Kampionësh, më 2023, veç trofeve të tjerë, Barcelona, Bayern Munich etj.

Dukej e pabesueshme që një skuadër shqiptare të fitonte brenda një edicioni tre trofetë kombëtarë, por ja që për Egnatian nuk ka më asnjë tabu në futbollin shqiptar. Të tjerët i ishin afruar këtij “stacioni”, por ishin ndalur te dy trofe sezonalë. Viti 2024, pikërisht e enjtja e 26 dhjetorit, do të hyjë në historinë e futbollit shqiptar si “tripleta” e parë sezonale. Këto “valenca” tregojnë në mënyrë shteruese se Egnatia është skuadra më e mirë e futbollit shqiptar në edicionin 2023-2024, pse jo edhe në vitin kalendarik 2024.

Kjo ecuri ka në themel punën e shkëlqyer të grupit të lojtarëve, të stafit teknik, me në krye Edlir Tetovëm, por mbi të gjitha drejtimin vizionar të Agim Demrozit dhe Klejdi Zenelaj. Një vlerë e madhe e shtuar, edhe pse në prapaskenë, në “timonin” drejtues të klubit rrogozhinas është Ardit Demrozi, zv.presidenti. Drejtim fantastik, që nuk ka për t’u ndalur në rrugën e sukseseve.

Egnatia nuk ngopet me pak, as me rekorde të padëgjuara më parë në futbollin shqiptar, sikurse është “tripleta” sezonale, por sheh përpara me ambicioze se kurrë. Synimi është për t’i dhënë një hov të ri futbollit shqiptar, për ta zbukuar Superioren, për të qenë model edhe për të tjerët. Pra, motoja e saj është krijimi i standardit, sikurse është “tripleta” sezonale, që të tjerët ta ndjekin.

Sonte, skuadra kampione e vendit luajti ndeshjen e fundit zyrtare të vitit 2024. Ndeshje të cilën e shoqëroi me trofeun e Superkupës së Shqipërisë, dhurata më e bukur për rrogozhinasit, kudo që ndodhen, tifozët e zjarrtë të këtij qyteti, me rastin e festave të fundvitit. Janari që po afron e gjen Egnatian të kompletuar si skuadër, të relaksuar, me synimin për të mbrojtur kurorën e kampionit.

Dy fazat e mbetura të kampionatit, shto këtu edhe “final four”, do të jenë edhe më intensive e me ritëm për rrogozhinasit. Sprinti final, “final four”, do të jetë sprova reale e Egnatias, e cila kampionatin e shkuar kryesoi thuajse tërë javët e garës. Kësaj here, racionalizimi i forcave është një ndër prioritetet e trajnerit Tetova, i cili ka në dispozicion lojtarë që do t’i kishte zili çdo skuadër shqiptare.

Alen Sherri, Spahiu e të tjerë janë treguesit se Egnatia sheh edhe përtej rezultateve teknike, fitimit të ndeshjeve e trofeve, te gjenerimi i fondeve si klubet europiane përmes shitjes së lojtarëve. Mos harroni se Egnatia aktuale, e cila vazhdon të luiajë futbollin më të bukur në Superiore, pavarësisht se rezultatet në ndonjë rast nuk e kanë shpërblyer, ka 6 prurje të reja.

Pra, ka ndryshuar më shumë se gjysmën e skuadrës me të cilën doli kampione. Pjesa e mbetur e kampionatit, por edhe e Kupës së Shqipërisë, me siguri do ta kolaudojë më tepër skuadrën rrogozhinase, për të qenë plotësisht gati në “final four”, pikërisht atëherë kur bëhet diferenca mes katër më të mirëve.