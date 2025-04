Mbappé i magjepsur nga Ancelotti: E di mirë kur duhet të sillet si baba, mik dhe shef për futbollistët

32 gola në 46 ndeshje (deri tani). Shifra të shkëlqyera për Kylian Mbappé në sezonin e tij të parë te Real Madridi. Një pjesë e madhe e meritës për këtë i shkon edhe trajnerit Carlo Ancelotti.

“Ai është pak nga të gjitha; di kur të jetë baba, mik, udhëheqës, – ka deklaruar sulmuesi francez për “La Sexta”, duke shtuar: – Ka bërë histori këtu dhe dëshiron të vazhdojë”.

Mbappé në qendër, Vinicius në të djathtë, një dyshe sulmuese “vdekjeprurëse” me fanellën e bardhë: “Nuk mund ta imagjinoj Real Madridin pa Vini. Luajmë mirë së bashku dhe do ta ndihmojmë skuadrën”.

Futbollisti i lindur në vitin 1998 kalon më pas te tema e kontratës së tij: “Nuk kam problem të flas për para. Doja vetëm të luaja këtu, me këtë fanellë, të shënoja gola dhe t’i bëja njerëzit të thërrisnin emrin tim. Më e rëndësishmja është të jem i lumtur”.

Pas Kupës së Botës së fituar në moshën 20-vjeçare me fanellën numër 10, Mbappé nuk ka dyshime për zgjedhjen mes Champions League dhe “Topit të Artë”: “Të fitosh një Ligë Kampionesh me klubin më të madh në botë do të thotë të fitosh trofeun më të rëndësishëm dhe të shkruash histori këtu. ‘Topi i Artë’ është një çmim individual, prandaj unë zgjedh Champions-in. Dua të fitoj trofe me Real Madridin, të krijoj një epokë me fanellën e bardhë”.