Rivlerësimi i pronave, përcaktohet afati për fillimin e procesit

Rivlerësimi i pasurive të paluajtshme përfundimisht do të nisë në muajin mars të vitit 2025.

Shkak për këtë shtyrje është sepse qeveria kërkon të rrisë çmimet e referencës jo vetëm në Tiranë, por edhe në të gjiths rrethet e tjera të vendit, raporton noa.al.

Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Petrit Malaj, e bëri të ditur këtë sot në një dalje për media me zyrtarë të misionit të FMN-së në Shqipëri.

Ai tha se së bashku me nismën për rritjen e çmimeve të referencës për bashkitë e tjera, me përjashtim të Tiranës, do të diskutohen për miratim në muajin mars të vitit të ardhshëm.

Më herët, në korrik të 2023, në Fletoren Zyrtare u shpall rritja e çmimeve të referencës për 32 zonat kadastarle të Tiranës. Rritja shkoi nga 5 deri në 76 për qind.

“Në vijim të propozimit të ardhur nga Parlamenti për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme.

Mistria e Financave e ka vlerësuar me seriozitet dhe do t’i propozojë qeverisë që krahas procesit të rivlerësimit të përcaktohen edhe çmimet e reja të referencës për të gjitha bashkitë, përveç Tiranës, pasi çmimet e referencës në bashkitë e tjera, datojnë nga viti 2016 dhe nuk reflektojnë çmimet aktuale të tregut.

Që të dyja këto nisma rivlerësimi i pasurive të paluajtshme dhe të çmimeve të reja të referencës për bashkitë e tjera, përveç Tiranës të hidhen paralelisht për diskutim me qëllim që t’u jepet mundësia të gjithë shqiptarëve për të rivlerësuar pasuritë me normë të reduktuar.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka nisur nga puna për përcaktimin e çmimeve të reja të referencës. Procesi është mbyllur për 14 bashkitë më të mëdha. Po vijon puna për bashkitë e tjera.

Brenda 3 mujorit të parë 2025 të kemi mbyllur procesin e rishikimit të çmimeve të referencës. Më tej të dyja nismat do të hidhen për diskutim”, tha z.Malaj.