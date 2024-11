Horoskopi i fundjavës nga Paolo Fox për të shtunën 9 dhe të dielën 10 nëntor 2024

Astrologu italian Paolo Fox sjell tashmë edhe horoskopin e fundjavës. Për këtë weekend 9 e 10 nëntor përgatituni të zhyteni në një dyditësh plot me vibrim unik astral, ku planetët rreshtohen për të ofruar përvoja të veçanta për secilën shenjë të zodiakut dhe vjen për lexuesit përmes transkriptimit nga radio Lattemiele.

Mos humbisni edhe: Horoskopi i fundjavës nga Branko, për të shtunën 9 dhe të dielën 10 nëntor 2024

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Horoskopi i fundjavës: Këtë fundjavë, Hëna e Plotë ndriçon qiellin tuaj të brendshëm, duke ju shtyrë të vendosni në rregull emocionet tuaja. E shtuna është dita ideale për të sqaruar disa çështje të zemrës, ndërsa të dielën mund të merrni një surprizë të këndshme nga dikush që ju intereson. Përdorni energjinë kozmike për t’u mbyllur me të kaluarën dhe për t’u hapur ndaj të resë.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Fundjava i dedikohet relaksit dhe kujdesit për veten. Të shtunën ndiheni të zhytur në një atmosferë qetësie: është koha e përkryer për të reflektuar mbi qëllimet tuaja. Të dielën, megjithatë, do t’ju duhet të lidheni sërish me natyrën ose të kaloni kohë me ata që doni. Kjo fundjavë premton t’ju dhurojë momente të harmonisë së pastër.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Horoskopi i fundjavës: Mërkuri ju fton të ngadalësoni ritmin dhe të fokusoheni në gjërat e vogla që ju bëjnë të lumtur. Të shtunën, horoskopi rekomandon t’i përkushtoheni një projekti krijues ose një pasioni personal. Të dielën, yjet zbulojnë takime të mundshme intriguese, romantike dhe miqësore. Lini vend për të papriturat!

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Horoskopi i fundjavës: Me Hënën të favorshme, ndiheni veçanërisht të ndjeshëm dhe intuitiv. E shtuna mund të jetë një kohë e mirë për të sqaruar çështjet familjare ose për të diskutuar një projekt afatgjatë me partnerin tuaj. Të dielën, megjithatë, këshilla është që të shkëputeni dhe të përkëdhelni veten me aktivitete që ju bëjnë të ndiheni mirë.

Luani (23 korrik – 23 gusht)

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Fundjava sjell një valë energjie pozitive. Të shtunën do të përfshiheni në një ngjarje sociale apo situatë sfiduese. Yjet ju bëjnë karizmatik dhe të parezistueshëm në sytë e të tjerëve. Të dielën, merrni pak kohë për të reflektuar mbi atë që ju bën vërtet të lumtur dhe mos kini frikë të bëni disa ndryshime.

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Horoskopi i fundjavës: E shtuna dhe e diela ju ftojnë të bëni një pastrim të brendshëm. Ju mund të ndiheni nën presion për të marrë një pushim nga përgjegjësitë për t’u fokusuar tek vetja. E shtuna është ideale për një shëtitje apo meditim reflektues. Të dielën, megjithatë, kërkoni kontakte me miqtë e ngushtë: tek ata do të gjeni rehatinë që kërkoni.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Horoskopi i fundjavës: Është një fundjavë plot emocione të përziera. Të shtunën, do të ndiheni të frymëzuar për të bërë diçka krijuese ose për të eksploruar interesa të reja. Të dielën, Hëna sjell një frymë romantike në shenjën tuaj. Nëse jeni çift, shfrytëzojeni rastin për të rindezur flakën; nëse jeni beqar, dikush mund t’ju bëjë të rrahë zemrën.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Këtë fundjavë yjet ju japin një këndvështrim të ri. E shtuna është ideale për të vendosur mendimet tuaja në rregull dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm. Të dielën mund të ndiheni të tërhequr nga aktivitetet ezoterike ose reflektimet e thella. Lëreni intuitën tuaj t’ju udhëheqë dhe dëgjoni zërin tuaj të brendshëm.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Horoskopi i fundjavës: E shtuna dhe e diela do të jenë plot optimizëm dhe aventura. Të shtunën, përpiquni t’i jepni vetes një ikje të vogël, qoftë edhe mendërisht, për të rimbushur bateritë tuaja. Të dielën, horoskopi ju fton të bëni diçka spontane, si për shembull një shëtitje ose një natë jashtë. Dëshira për të eksploruar do të jetë në maksimum.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Horoskopi i fundjavës: Është një fundjavë e përkryer për t’u fokusuar në qëllimet tuaja të jetës. Të shtunën, yjet ju ftojnë t’i përkushtoheni diçkaje të rëndësishme për të ardhmen tuaj, qoftë projekt apo vendim. Të dielën, kënaquni me momente relaksi në shoqërinë e njerëzve të dashur: këmbëngulja juaj do të shpërblehet me qetësi.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Horoskopi i fundjavës sugjeron të ecni me rrjedhën dhe të mos detyroni asgjë. Të shtunën mund të merrni një ftesë interesante ose të keni mundësi të bëni njohje të reja. E diela do të jetë një ditë reflektimi: përfitoni nga ajo për të marrë disa orë vetëm për veten tuaj dhe për të rimbushur energjinë tuaj.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Horoskopi i fundjavës: Yjet flasin për ëndrrat dhe intuitat për ju, të dashur Peshq. Të shtunën do të udhëhiqeni nga një krijimtari e jashtëzakonshme, të cilën mund ta shprehni në mënyrë artistike apo romantike. Të dielën, dëgjoni instinktet tuaja dhe përkushtojuni njerëzve që doni. Kjo fundjavë do të jetë një udhëtim në botën tuaj të brendshme.