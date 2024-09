Dënimi i Salianjit, Bardhi: Gjyqtari bëri pazar, ta harrojë se do të shkojë në Gjykatën e Lartë

TIRANË- Vendimi për të dënuar deputetin Ervin Salianjin nga Gjykata e Apelit është pritur me tensione. Pas vendimit kolegët e tij deputetë hodhën akuza drejt gjykatës për vendimin e marrë. Kreu i grupit parlamentar Gazment Bardhi akuzoi gjyqtarin e çështjes se bëri pazar.

‘Se do shkojë Gent Çala në Gjykatë të Lartë, kupton? Dhe mendon se do e mbështesë Fatmir Xhafa. Kjo është vendimmarrja e Gjykatës së Apelit. Merr dy dëshmitarë të rremë si gjyqet politike, dëno deputetët e opozitës në këmbim të shkuarjes në Gjykatë të Lartë. Ta harrojë që do të shkojë në gjykatë të lartë, ai dhe në tjerët’, tha Bardhi.