Parashikimi i motit, si do variojnë temperaturat përgjatë ditës

Sipas MeteoAlb, Shqipëria do të mbetet nën ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë vranësira dhe shira që në orët e para të mëngjesit si fillim në zonat veriore dhe gradualisht në të gjithë vendin reshjet do të jenë me intensitet të ulët dhe mesatar.

Gjatë pjesës së dytë të ditës; pritet dobësim i sistemit të vranësirave dhe shirave duke sjellë intervale të gjata me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit; përjashtuar zonat Lindore të cilat mbeten me vranësira dhe shira të dobët.

Temperaturat e ajrit do të mbeten kostante në mëngjes, por rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C vlera më e ulët deri në 29°C vlera më e lartë në territor.

Era do të fryjë e fortë si në toke dhe në det me shpejtësi mbi 60 km/h nga drejtimi jugor dhe juglindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim deri në 6 ballë.