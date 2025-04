Meteorologia njofton ardhjen e verës. Temperatura javën që vjen do shkojë deri në 30 gradë

Pas motit pranveror që do të mbizotërojë këtë fundjavë, javën tjetër Shqipëria do të përjetojë një mot të nxehtë me temperatura tipike të verës.

Meteorologia Tanja Porja u shpreh se temperaturat do të rriten nga dita në ditë, ndërsa nuk do të mungojnë as reshjet afatshkurtra në fundjavë.

“Termometri ngjitet deri në 22 gradë sot në mesditë, kryesisht në zonat jugperëndimore.

Por çfarë do të ndodhë për 5 ditët vijuese?

Nga sot deri në mesin e javës tjetër presim temperatura shumë pranë vlerave të stinës së verës. Nesër vranësira të dukshme ku nuk do të mungojnë prezencë shiu të shtunën. Nga e diela do të kemi vranësira dhe të paktën pak reshje”.

Sipas meteorologes, qytetet ku temperaturat do të arrijnë deri në 30 gradë janë Shkodra, Elbasani, Berati dhe Gjirokastra, por nxehtë do të jetë e gjithë pjesa e territorit.

“Ajo që vlen të theksohet është se vlerat termike do të rriten nga ditë në ditë duke shënuar të dielën 25 gradë, të martën dhe të mërkurën temperatura tipike të verës termometri i afrohet temperatura 29-30 gardë në qytetet Shkodra, Elbasani, Berati dhe Gjirokastra. Mjaft nxehtë gjithë pjesa tjetër e territorit”.