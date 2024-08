E papritur! Sokol Cikalleshi e mbyll me klubin turk

Sokol Cikalleshi, ish-sulmues i Kombëtares shqiptare, ka përfunduar aventurën e tij me Konyaspor në Turqi. Klubi turk ka shpallur ndërprerjen e marrëveshjes me 34-vjeçarin nga Kavaja, duke e falënderuar për kontributin e tij gjatë kohës që kaloi me ta.

Në një njoftim në rrjetet sociale, Konyaspor shprehu mirënjohje për Cikalleshin, i cili u aktivizua për skuadrën nga sezoni 2020-21. Gjatë qëndrimit të tij, Cikalleshi mori titullin e “Golashënuesit më të mirë të huaj në Super League” dhe kontribuoi në 111 ndeshje me fanellën e klubit.

“Dëshirojmë të falënderojmë Cikalleshin për të gjitha gjërat që ka bërë për skuadrën tonë. I urojmë suksese në karrierë Sokolit, i cili djersiti fanellën jeshilbardhë me përkushtim dhe pasion,” thuhet në njoftim.

Ndërsa Cikalleshi është duke u larguar nga Konyaspor, të ardhmen e tij mbetet e paqartë, dhe pritet të shihet se ku do të vazhdojë karrierën e tij.