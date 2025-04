Baresi analizon derbin e Kupës: Jemi në nivelin e Interit, por na ka munguar vazhdimësia

Franco Baresi, zv.president nderi i Milanit, dha një intervistë për “RaiSport”, ku foli për ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Italisë kundër Interit dhe pjesën e mbetur të sezonit nën drejtimin e Sergio Conceição. Në pritje të sfidës së kthimit më 23 prill, kuqezinjtë morën epërsinë në pjesën e dytë me një gol të Tammy Abraham, por më pas u barazuan nga gjuajtja nga distanca e ish-lojtarit të tyre Hakan Calhanoglu.

Si e vlerësoni derbin?

Ishte një ndeshje e bukur dhe e ekuilibruar. Milani bëri një paraqitje të mirë, ishte kompakt dhe u sakrifikua shumë. Na vjen keq që nuk fituam, por e respektojmë Interin. Do të provojmë të kualifikohemi në gjysmëfinalen e kthimit.

A ka shpresë për finalen?

Milani tregoi se mund të luajë në të njëjtin nivel me Interin, gjithmonë kemi arritur t’iu shkaktojmë probleme zikaltërve. Ka pozitivitet dhe shpresë. E dimë që do të jetë një sfidë shumë e vështirë kthimi, derbi është gjithmonë i hapur. Megjithatë, do të luftojmë deri në fund.

Si mund të përmirësohet situata dhe të mbyllet sezoni në mënyrën më të mirë?

Gjithmonë duhet të mendojmë se kë përfaqësojmë dhe kush jemi. Edhe këtë sezon kemi treguar se mund të jemi në nivelin e ekipeve më të mira, por na duhet më shumë vazhdimësi në paraqitjet dhe rezultatet tona.