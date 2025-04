Laporta: Po luftojmë kundër gjithçkaje dhe të gjithëve, Flick po e vuan shumë këtë

Presidenti Joan Laporta dhe trajneri i ekipit katalanas, Hansi Flick, u takuan dje pasdite gjatë një ekspozite fotografike të “Fondacionit Barcelona”, i cili feston 30-vjetorin e tij.

Me këtë rast, kreu i klubit blaugrana foli me fjalë të ëmbla për trajnerin gjerman: "E duam mënyrën se si e respekton këtë klub. Po bën një punë të shkëlqyer, këtë e dinë të gjithë. Jemi më shumë se të kënaqur me ty, Hansi".

Më pas, vëmendja e Laportës u përqendrua natyrisht te La Liga dhe polemikat e fundit mbi shitjen e “VIP Box”-it në stadiumin e ri “Spotify Camp Nou”: "Te Barcelona duhet të luftojmë kundër gjithçkaje dhe të gjithëve. Trajneri ynë tashmë po vuan.

Kur dalin lajme të tilla, ai më pyet: A do të ndodhë përsëri? Dhe unë i them se nuk e di, por se do të vazhdojmë të luftojmë. Iniciativa si ‘Fondacioni Barcelona’ na pastrojnë shpirtin, na rinovojnë dhe na japin forcën për të vazhduar luftën e për të mbetur ata që jemi: këmbëngulës dhe krenarë, culés dhe katalanas".