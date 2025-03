Botërori i ri për Klube, zbulohet shifra marramendëse që do të fitojë kampioni

Një shifër rekord, e paparë më herët. Fituesit e Kupës së Botës për Klube të FIFA-s do të përfitojnë deri në 125 milionë dollarë, ndërsa fondi i përgjithshëm i shpërblimeve për 32 klubet pjesëmarrëse arrin në 1 miliard dollarë. Përveç kësaj, 250 milionë dollarë do të shpërndahen si fonde solidariteti për të mbështetur futbollin e klubeve në mbarë botën. Sipas FIFA-s, të gjitha të ardhurat do të ndahen mes klubeve pjesëmarrëse dhe rezervat e institucionit nuk do të preken.

FIFA ka krijuar një model të ri shpërndarjeje për këtë turne, i cili reflekton rëndësinë e tij si kompeticioni më i madh për klubet në nivel global. Turneu do të ketë një fazë grupesh me 7 ndeshje për secilin pjesëmarrës, më pas fazën e eliminimit direkt. Përveç shpërblimeve për skuadrat pjesëmarrëse do të ketë një program të jashtëzakonshëm investimesh për të ndihmuar zhvillimin e futbollit në mbarë botën.

Ja verdiktet e shortit të fazës së grupeve:

Grupi A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al Ahly (EGY), Inter Miami (USA);

Grupi B: PSG (FRA), Atletico Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (USA);

Grupi C: Bayern Munich (GER), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR);

Grupi D: Flamengo (BRA), Espérance Tunis (TUN), Chelsea (ENG), (León – MEX);

Grupi E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), Monterrey (MEX), Inter (ITA);

Grupi F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan HD (KOR), Mamelodi Sundoëns (RSA);

Grupi G: Manchester City (ENG), Wydad (MAR), Al Ain (UAE), Juventus (ITA);

Grupi H: Real Madrid (ESP), Al Hilal (KSA), Pachuca (MEX), Salzburg (AUT).

Turneu do të zhvillohet nga 15 qershori deri më 13 korrik në Shtetet e Bashkuara dhe pritet të jetë edicioni më spektakolar i Kupës së Botës për Klube deri më sot.

Shuma në total, që do të shpërndahet në këtë edicion të Botërorit për Klube, do të jetë 1 miliard dollarë, i ndarë në dy pjesë:

475 milionë dollarë për performancën sportive

525 milionë dollarë për pjesëmarrjen

Shpërndarja e çmimeve për performancën:

2 milionë dollarë për fitore (vetëm në fazën e grupeve)

1 milionë dollarë për barazim (vetëm në fazën e grupeve)

7.5 milionë dollarë për kalimin në 16-she (1/8 finale)

13.125 milionë dollarë për kalimin në çerekfinale

21 milionë dollarë për kalimin në gjysmëfinale

30 milionë dollarë për finalistin humbës

40 milionë dollarë për finalistin fitues

Shpërndarja e çmimit për pjesëmarrjen:

Klubet europiane: nga 12.8 deri në 38.2 milionë dollarë, në varësi të një klasifikimi që bazohet në kritere sportive dhe komerciale

Klube të Amerikës së Jugut: 15.2 milionë dollarë

Klube të Amerikës së Veriut, Qendrore dhe Karaibeve: 9.5 milionë dollarë

Klube të Azisë: 9.5 milionë dollarë

Klube të Afrikës: 9.5 milionë dollarë

Klube të Oqeanisë: 3.6 milionë dollarë