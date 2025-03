Pensionistët italianë në Shqipëri: Një shtëpi buzë detit kushton 300 euro në muaj

DURRËS- "Corriere della Sera" i ka kushtuar një artikull çështjes së pranisë së pensionistëve italianë në Shqipëri. Në artikull citohet 75-vjeçarit Carmine Janpietro i cili prej më shumë se 10 vitesh ka vendosur që të stacionohet në Durrës bashkë me bashkëshorten e tij.

Carmine pas më shumë se 45 vitesh punë si mekanik në Puglia ka dalë në pension, por vuri re se me paratë që merrte nuk mund të bënte një jetë për të qenë. Në vitin 2015 ai për herë të parë, mori valixhet dhe kamperin e tij për një rrugëtim që po rezulton pa kthim drejt vendit të origjinës, duke u vendosur në Durrës.

“Këtu në Shqipëri jetohet shumë mirë me pensionin italian”, tregon Carmine, i cili shton se nuk ka ardhur këtu vetëm për pjesën e taksave dhe shpenzimeve, por edhe për qetësinë që ka gjetur dhe peizazhin e mrekullueshëm.

Ai tregon se ka marrë një shtëpi në buzë të detit për vetëm 300 euro në muaj dhe fton pensionistët e tjerë nga vendi i tij që ta konsiderojnë Shqipërinë si një vend për të kaluar kohë cilësore, ku nënvizon se “një ditë më parë kishte ngrënë darkë me miqtë e tij për vetëm 15 euro, gjë që nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës”.

Artikulli i plotë:

Carmine Iampietro, 75 vjeç, është president i APIA, shoqatës së pensionistëve italianë në Shqipëri. Ai jeton prej dhjetë vitesh në Durrës me gruan e tij dhe është pikë referimi për të gjithë ata që duan të transferojnë vendbanimin dhe vendbanimin tatimor në Tokën e Shqiponjave. Pas 48 vitesh punë në Novara si mekanik motoçikletash ai kaloi detin për të shijuar pensionin. Në vitin 2015, ai paketoi gjërat e tij dhe u nis për një udhëtim njëdrejtimësh në Shqipëri me kampingun e tij.

“Arsyeja nuk është vetëm ekonomike pasi çeku i dërguar nga INPS këtu mbetet bruto dhe nuk paguhen taksa" – tenton të nënvizojë Carmine.

"Por edhe për shkak se ndiheni të sigurt, nuk ka krime të vogla dhe në mbrëmje mund të ecni të qetë pa frikë se mos ju grabitin. Në Shqipëri ka siguri ndëshkimi dhe nuk ka zbritje për ata që kryejnë një krim. Dhe kjo, për një të moshuar, është një garanci e qetësisë dhe qetësisë. Dhe pastaj, ju keni plazhe të bukura, njerëz mikpritës dhe një kosto shumë të ulët jetese. Mbrëmë shkuam me miqtë për të ngrënë dhe shpenzuam vetëm 15 euro secili për një darkë të plotë. Diçka e paimagjinueshme në vendin tonë", thotë ai.

Numri i pensionistëve italianë në Shqipëri është rritur në mënyrë eksponenciale gjatë tre viteve të fundit .

“Ata vijnë nga të gjitha rajonet dhe ka një përfaqësim të mirë edhe nga Pulia, e cila është vetëm gjysmë ore fluturim nga këtu. Para vitit 2021 ishim rreth 300 sot, sipas të dhënave më të fundit të AIRE, regjistri i italianëve me banim jashtë vendit, me miratimin e ligjit që u lejon shtetasve europianë që shpërngulen të jetojnë në Shqipëri përjashtimin total nga taksat e pensioneve, kemi arritur në gati 3 mijë. Ne të gjithë e njohim njëri-tjetrin, jemi një komunitet gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar njëri-tjetrin. Çdo të mërkurë takohemi drejtpërdrejt në kanalin tonë në YouTube për të diskutuar tema të të gjitha llojeve. Këtu në Durrës pika jonë e takimit është bar restorant “Te Xhabarka” ku organizojmë dreka apo darka të gëzuara”, tha Carmine Iampietro.

“Më është dashur të luftoj për më shumë se një vit me INPS të Novarës, por në fund ia dola. Dhe kështu krijova shoqatën dhe luftova që të gjithë pensionistët italianë të merrnin një leje qëndrimi pa pasur nevojë të blinin një shtëpi ose të gjenin punë”.

Ndaj, përjashtimi nga taksat për pensionet është arsyeja e vërtetë pse kaq shumë pensionistë mbërrijnë në Shqipëri.

“Në praktikë, nëse në Itali 1500 euro bruto bëhen 1150 neto, këtu 1500 euro mbeten të pastra. Dhe nuk vijnë vetëm ata me të ardhura të ulëta – nënvizon Iampietro – ka shumë pensionistë të pasur me mbi 50 mijë euro në vit”.

Inflacioni ka goditur edhe vendin ballkanik, por çmimet janë ende më të ulëta se në Itali. Në vitin 2013, Carmine bleu një shtëpi në Durrës, disa hapa larg detit në një plazh prej rreth 8 kilometrash , që “të kujton paksa bregun e Romagna-thotë ai-. Për ata që duan të blejnë një apartament në një zonë banimi sot çmimet janë nga 1100 deri në 1300 euro për metër katror, ​​kur e bleva ishin sa gjysma. Qiratë janë gjithashtu të përballueshme dhe janë rreth 300 euro në muaj, po ashtu edhe shërbimet komunale që shkojnë në total rreth 100 euro në muaj, përfshirë rrymën, gazin, wifi, ujin etj."

Prandaj, me kursimet e taksave, pensionistët italianë në Shqipëri mund të përballojnë një jetë më shumë se dinjitoze. Edhe kur bëhet fjalë për kujdesin mjekësor. Në Shqipëri, shëndetësia publike është ende nën standardet europiane, ndaj është më mirë të mbështetemi tek shëndetësia private “me shërbim të shkëlqyer”. Apia ka një marrëveshje me një klinikë në Tiranë ku punojnë shumë mjekë italianë , të cilët ushtrojnë profesionin e tyre në të dy vendet. “Për një vizitë specialistike, që në Itali kushton mesatarisht 150 euro, në Shqipëri kushton 30 deri në 40 euro dhe nuk ka as lista pritjeje!”.