Inati i mësueses me prindërit le binjakët e klasës së parë pa mësim

Sot në 7 mars, dy fëmijë nuk shkojnë në shkollë për shkak të një konflikti të pazgjidhur mes mësueses së klasës së parë dhe prindërve të fëmijëve binjakë.

Pëllumb Baçi, nga fshati Papaj i Tropojës ankohet në Fiks Fare se dy fëmijët e tij binjakë, përkatësisht në klasën e parë, nuk po shkojnë në shkollë.

Arsyeja është se mësuesja e tyre Andriana Hykaj nuk pranon të takojë prindërit. Pëllumbi tregon se me të njëjtën mësuese ka qenë edhe djali tij më i madh deri në klasë të pestë. Dhe këtu ka nisur dhe konflikti midis dy palëve, pasi në fund të klasës së 5-të mësuesja vendosi të bënte një ekskursion me klasën.

Si mjet transporti gjeti mjetin furgon të një zotërie i cili ka konflikt me Pëllumbin. Si rrjedhojë Pëllumbi vendosi që mos ta dërgonte djalin në këtë ekskursion me zotërinë që kishte konflikte, pasi nuk kishin besim. Mësuesja asaj kohe nuk gjeti transport tjetër dhe anuloi ekskursionin.

Kjo ka sjell pakënaqësi nga ana e saj dhe ka vendosur që mos të ketë me Pëllumbin komunikim edhe pse në klasë do kishte dy binjakët e tij.

“Mësuesja nuk pranon komunikim me mua, po unë ku t’i çoj fëmijët, si t’i lë?” shprehet ai.

Pëllumbi vuri në dispozicion të Fiksit edhe mesazhe midis gruas së Pëllumbit dhe mësueses që të binin dakord, por që kjo e fundit nuk pranon. Gjithashtu edhe në një bisedë me drejtorin e shkollës ditën e parë të shkollës, drejtori i thotë Pëllumbit që fëmijët t’ia dorëzojë atij se mësuesja nuk do ketë kontakt me të.

Ndërkohë në lojë hyn dhe Specialisti i Policisë së Zonës ku i thotë Pëllumbit të mos shkeli më në shkollë.

“S’ka më cicë nënë siç i themi ne këtej nga Tropoja”, shprehet SPZ-ja. Edhe pse roli i tij është i paqartë, pasi për prindin nuk ka asnjë denoncim, asnjë ankesë.

Gazetarët e Fiksit shkojnë në shkollën që dy binjakët duhet të kishin filluar klasën e parë. Fillimisht kërkojnë të takojnë drejtorin, por ky i thotë rojës që të njoftojë gazetarët që nuk është në shkollë. Pas një ore pritje drejtori del nga shkolla dhe në përballje me gazetarët thotë: “Kërkoni përgjigje zyrtare”.

Gazetarët pasi drejtori nuk u prononcua pritën edhe mësuesen e cila pasi mori vesh që Fiksi kishte shkuar në shkollë, u dërgon prindërve një mesazh ku i njofton se fëmijët do të vonohen në mësim, sepse kishin një kontroll.

Gjithsesi gazetarët e pritën mësuesen Hykaj. As ajo nuk donte të prononcohet, por përgjatë rrugës së kryer së bashku me gazetarët ajo pranon se nuk do asnjë komunikim me Pëllumbin.

Madje ajo shprehet se prindi e ka kërcënuar. Pyetjes së Fiksit se pse nuk ka bërë denoncim , mësuese Andriana i përgjigjet se nuk ka dashur të bëjë denoncim. Gjithashtu ajo pranon se konflikti ka lindur nga ekskursioni me djalin tjetër.

Në fund u shprehet gazetarëve që të vijë e ëma e binjakëve dhe të merren vesh grua me grua. Ndërkohë që Pëllumbi është nga një fshat tjetër dhe i çon çdo mëngjes fëmijët me makinë, mësuesja e di këtë por thotë: “Jo atë nuk e pranoj as të më takoj, as të komunikoj”.

Ndërkohë që jemi në prag të mbylljes së semestrit të dytë të vitit shkollorë dhe ata që penalizohen më shumë janë dy fëmijë të pafajshëm që deri më sot nuk kanë bërë asnjë ditë shkollë edhe pse arsimi bazë është i detyrueshëm me ligj.

Top Channel