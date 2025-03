Mbyllja e TikTok/ Berisha njofton protestë më 15 Mars: Të çlirojmë platformën, të rinjtë të mblidhen nga çdo anë e vendit

TIRANË- Kryedemokrati Sali Berisha ka thirrur protestë kombëtare më datë 15 mars, kundër vendimit të qeverisë, për të mbyllur platformën sociale. Me anë të një deklarate për mediat, Berisha ka deklaruar se Rama po përsërit atë që bënte Enver Hoxha dhe Spiro Koleka gjatë diktaturës. Berisha në fjalën e tij, u ka bërë thirrje çdo të riu nga Shqipëria që të bashkohen në protestë për të kundërshtuar këtë vendim.

"T’u heqësh shqiptarëve të drejtën e përdorimit të TikTokut dëshmon se çfarë arbitrariteti. Ripërsërit ekzakt atë që bënte Enver Hoxha, Spiro Koleka, Kristaq Rama gjatë diktaturës, të cilët valëve të radios dhe televizioneve perëndimore u vinin zhurmues në të katër anët e vendit. Me këtë rast ftoj të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rinjtë, të gjithë qytetarët të nisim betejën për çlirimin e TikTokut dhe përmbysjen e narkodiktatorit. Me datën 15 mars protestë e përgjithshme kombëtare në sheshin ‘Skënderbej’ para kryeministrisë. Një protestë në të cilën kërkohet anulimi i menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut," tha Berisha.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Ftoj gjimnazistët, ftoj të rinjtë, ftoj dhe prindërit të mos bëhen viktimë e mashtrimit banal, të paskrupullt, të pacipë të Edi Ramës. Vdekja, vrasja tragjike e Martin Canit në dyert e shkollës nuk kishte asnjë lidhje me TikTokun. Martini dhe bashkëmoshatari i tij që e vrau nuk kishin llogari në TikTok. Edi Rama firmosi sot mbylljen e TikTokut në Shqipëri njëlloj si babai i tij biologjik Kristaq Rama firmosi vrarjen në litar të Havzi Nelës 37 vite më parë me 10 gusht të vitit 1988. Protesta e fuqishme e të rinjve shqiptarë, në të katër anët të mblidhen këtu, ndërkohë përgjigje të tjera do projektohen ndaj këtij akti, dënimit kapital të një platforme të mrekullueshme të komunikimit. Një tiran që qeveris vendin sikur është Afganistani apo Teherani, vetëm e vetëm për shkak të rrebeshit të kritikave që ka pasur nga të rinjtë me një akt të tillë. Fjala e lirë do të fitojë. Mendimi i lirë do fitojë. Censura do përfundojë në koshin e plehrave të historisë së bashku me Edi Ramën, i cili vërtetohet tani pas Enver Hoxhës, kryecensori tjetër i shqiptarëve.