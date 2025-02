Ish-banorja e “BBVIP” shtang G Banin, ja reagimi i tij epik

Ish-banori i “Big Brother Vip”, G Bani ishte i ftuar sot në një emision televiziv, ku përball me një situatë të papritur.

Së bashku me të ishte dhe Eda, një nga banorët e “shtëpisë së 7-xhuxhave” e cila nuk arrit iqë të bëhej pjesë e shtëpisë së VIP-ave. Ajo e shtangu G Banin, pasi shprehu hapur një pëlqim ndaj tij.

G Bani: Nuk më kanë ngacmuar vajzat as kur kam dalë, as para se të hyja. Asnjëherë nuk më kanë ngacmuar, kam qenë unë ai personi që kam flirtuar, kam qenë gjithmonë i pari që kam provuar, por nuk zgjedhim ne djemtë vajzat, janë vajzat ato që na zgjedhin ne. Eda: Nëse një vajzë këtu në studio ka pëlqim për ty dhe sot ka guximin të ta thotë në sy, çfarë reagimi do kishe bërë?

G Bani: Do ta përqafoja fort dhe do i thosha faleminderit.

Eda: A mund të më përqafosh atëherë?

Në këtë moment G Bani sigurisht i dhuroi asaj një përqafim të ngrohtë.

Eda: Dua të them se të kam ndjekur shumë dhe më ka pëlqyer transparenca që ka përdorur për pjesën e vajzave. Për G Banin realisht kam një pëlqim dhe kjo nuk është absolutisht e gabuar.