Zgjedhjet në Kosovë: Vetëvendosje fituese, por e paqartë shumica për qeverisje

Prishtinë, 10 Shkurt 2025 – Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit ka dalë forcë e parë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, por mbetet e paqartë nëse do të arrijë të formojë një qeveri të qëndrueshme. Rezultatet paraprake tregojnë se asnjë parti nuk ka shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme, duke e bërë të domosdoshëm negociimin për koalicione.

Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), deri në orën 09:51 janë numëruar 89.62% e kutive të votimit. Vetëvendosje kryeson me 41.07% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 22.31%, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 17.58% dhe koalicioni AAK-Nisma me 7.60%. Lista Serbe, e cila mbështetet nga Beogradi, ka siguruar 4.01% të votave dhe pritet të marrë të dhjetë vendet e rezervuara për komunitetin serb në Kuvend.

Sfida për formimin e qeverisë Rezultatet aktuale tregojnë se Vetëvendosje mund të mos arrijë të sigurojë shumicën parlamentare pa mbështetje nga parti të tjera. Albin Kurti ka deklaruar se do të vazhdojë bashkëpunimin me partitë Guxo dhe Alternativa, por numrat nuk janë ende të qartë.

Në anën tjetër, partitë opozitare kanë paralajmëruar mundësinë e një koalicioni për të formuar një qeveri alternative. Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, u shpreh se "opozita i ka fituar këto zgjedhje" dhe theksoi se do të punojnë për krijimin e një qeverie të re.

Rezultati ende i hapur Rezultati përfundimtar mund të ndryshojë pas numërimit të votave nga diaspora dhe atyre me kusht, të cilat mund të ndikojnë në shpërndarjen e mandateve në Kuvend.

Ndërkohë, mbetet për t’u parë nëse Vetëvendosje do të arrijë të sigurojë shumicën e nevojshme për të formuar një qeveri të qëndrueshme apo nëse partitë opozitare do të krijojnë një bllok të ri politik. A do të ketë një koalicion të ri qeverisës në Kosovë? Negociatat pritet të nisin së shpejti.