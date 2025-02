‘Pse nuk flini bashkë pas martesës, s’keni puls’! Jozi i përgjigjet Gjestit: Po reflektoj duke parë merakun e babait të Loredanës

Gjatë diskutimit në spektaklin e kësaj të marte, Gjesti, i cili dukshëm ishte kundër dasmës së Jozit dhe Loredanës, i drejtoi disa pyetje çiftit të sapomartuar.

Pjesë nga diskutimi:

Livia: Unë dua të shkoj te dasma e djalit që më ka ftuar dhe më ka sharë në të gjitha format. Qëllimi im ishte për të prishur dasmën

Loredana: Ti je turp

Jozi: Betohem që e kam ftuar sepse kam dëgjuar që Livia nuk ësht ëperson që përfshihet në çifte. Ja fytyra e vërtetë e Livias, ligësi. Turp turp të kesh!

Livia: Ajo vajza mi ka ngulur thonjtë në fytyrë dhe më ka thënë gjëra që nuk i përkasin. Dua të specifikoj pjesën e sponsorave, për mua Danja nuk përfaqëson sponsorat

Ledion: Ishte mos respekt total ndaj atyre që organizojnë dasmën.

Loredana: Kam dashur të isha e qeshur. Dua t’i them të gjitha, kam kërkuar përballje disa herë.

Egli: Nuk mendoj se kam bërë ndonjë veprim për të shkatërruar këtë dasmën. Kjo dasmë po zhvillohej nga vajza e cila shprehej se ne nuk jemi gjëkundi me partnerin e saj. Po shkoja në dasmën e një vajze që është shprehur se ne nuk po dalim në prime me djalin që nuk ka lënë moral vajza, ish të dashur, baballarë pa denigruar personave që gjenden brenda kësaj shtëpie. Janë hipokritë.

Ledion: Nëse do kishte fituar kandidimi ti me Gjestin, edhe ata që stë votuan do ishin hipokritë.

Egli: Këta të dy po na e shesin sikur e kanë dashurinë

Gjesti: Nuk ka puls. Qysh në fillim nuk e ftoi as Rozanën as Laertin pa arsye. Ky pati mendjen si të përlahej te Rozi dhe Laerti jo të përgatitej për dasmë. Loredana ka vënë gishtin e djathtë, u tut që po martohej me vërtetë. Pse kanë fjetur veçmas mbrëmë, s’po i kuptoj. Dhe puthja me sy qel, pik dashurie dhe pik emocioni. Mir që ishte muzika se do kishim vdek krejt, pik pulsi.

Jozi: Ledion, kam premtuar diçka para babait të Lorit. Po reflektoj me sjellejn time, duke parë merakun e një prindi dhe atë këshillën që ma dha, e respektoj. Mënyra është kjo duke mos fjetur në një krevat. Kjo është falje.

Gjest: U dasht me i kërku falje