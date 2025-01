Lajmi për ‘vdekjen’, Basha i përgjigjet Ramës: Për ty kush nuk vjedh, fle gjumë

Kreu i Demokratëve Euroatlantikë, Lulzim Basha ka replikuar me kryeministrin Edi Rama, pasi ky i fundit e ironizoi në rrjetet sociale duke shpërndarë një lajm të rremë ku thuhej se Basha kishte ndërruar jetë.

"Mos e prish gjumin për kaq gjë", i shkruante Rama, teksa Basha përgënjeshtronte lajmin e vdekjes së tij. Por nuk ka vonuar edhe përgjigja e Bashës, i cili thotë se Ramës i duken sikur flenë gjumë ata të cilët nuk vjedhin.

Postimi i plotë i Bashës:

E di, për ty, kush nuk vjedh, fle gjumë. Nuk kam nga ato halle, që ty ta kanë vrarë gjumin, me shokë e shoqe, që t’i zunë me mollë e dardhë, "pas shpine", me çyrbet e kapura duke blerë vota krimi për ty, apo “mikun” tënd McGonigal, që sot është në burg, i paguar, për të sajuar poshtërsi ndaj meje.