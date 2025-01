Vrau gruan rumune me çekiç, Apeli ‘vulos’ dënimin e Avni Meçjas. Ja sa vite burg do dënohet

Gjykata e Apelit të Bolzano-s konfirmoi sot dënimin me 24 vite burg për Avni Meçen, i cili në vitin 2022 vrau gruan e tij rumune, Alexandra Elena Mocanu. Apeli rikonfirmoi vendimin e dhëna në shkallët e tjera dhe është hapi i radhës i mbylljes së këtij rasti, i cili tronditi komunitetin në Itali.

E gjithë ngjarja që ndodhi më 22 Tetor të vitit 2022 u rrëfye nga vetë Meçja. Marangozi shqiptari pranoi se e vrau partneren duke e goditur disa herë në kokë me çekiç. Vrasja ndodhi në apartamentin ku jetonin të dy. Rrëfimi i shqiptarit bëri që ngjarja të zbardhej shumë shpejt. Sipas hetimeve shkak i vrasjes ishte bërë një debat, i cili agravoi në dhunë.

Prokuroria kërkoi dënim me burgim të përjetshëm për Meçen. Megjithatë rrëfimi i shqiptarit dhe bashkëpunimi me drejtësinë bënë gjykatën që ta linin si përfundim me 24 vite burg.

Kujtojmë se rasti në fjalë tronditi opinionin publik jo vetëm në Itali, por edhe në Shqipëri.