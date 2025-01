Real Madridi mbetet me ‘gisht në gojë’, Davies do të rinovojë për 15 milionë euro në sezon

Siç raportoi "The Athletic" të premten e kaluar, Alphonso Davies ka vendosur të zgjasë kontratën e tij me Bayern Munich. Sot, “SkySport Gjermania” ka zbuluar detaje të reja, duke konfirmuar se mbrojtësi i majtë kanadez pritet të firmosë brenda disa ditësh një kontratë të re me bavarezët deri në vitin 2030, me pagë prej rreth 15 milionë eurosh në sezon, përjashtuar bonuset dhe shpërblimin e nënshkrimit.

Ky është një lajm i mirë për Bayern Munich, që kishte frikë se mund ta humbiste falas njërin nga lojtarët e vet kyç në krahun e majtë. Nga ana tjetër, ky lajm është zhgënjim për Real Madridin, i cili shpresonte ta bindte Davies të bashkohej me të bardhët. 24-vjeçari ndërkombëtar kanadez, i cili do të ishte i lirë nga detyrimet kontraktuale në qershor, tashmë ka bërë zgjedhjen e tij për të qëndruar në Gjermani.

Disa muaj më parë, Davies kishte ngjallur spekulime me disa deklarata, duke lënë të kuptohet për një largim të mundshëm nga Gjermania: “Pas stërvitjes nuk kam çfarë të bëj dhe jam gjithmonë vetëm. Familja ime është në Kanada, e dashura ime nuk jeton në Mynih. Kam pesë miq, por kur unë përfundoj stërvitjen, ata janë ende në punë. Ndihem si një humbës i suksesshëm".

Ndoshta paga e re dhe kontrata afatgjatë do ta ndihmojnë kanadezin të largojë mendimet negative dhe të gjejë më shumë stabilitet personal e profesional.