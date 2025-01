Presidenti i Lille frenon Napolin për yllin e Kosovës: Lojtarë si Zhegrova nuk largohen në janar

Në mesin e emrave të përfolur për të zëvendësuar Khvicha Kvaratskhelia te Napoli, i cili u transferua te Paris Saint-Germain për rreth 75 milionë euro, është përmendur edhe Edon Zhegrova, sulmuesi i krahut nga Kosova, që aktivizohet në Ligue 1 me Lille.

Për të hedhur poshtë këto zëra ka ndërhyrë vetë presidenti i Lille, Olivier Létang, duke mbyllur derën për një largim të mundshëm të yllit dardan, Zhegrova: "Pozicioni im është shumë i qartë dhe nuk ka ndryshuar.

Të gjithë lojtarët që kanë rol të rëndësishëm për ne, si Edon, do të qëndrojnë këtu. Po rifillojmë të gjithë së bashku një aventurë njerëzore dhe askush nuk do të largohet nga anija para fundit të sezonit, pra në maj".

Kvicha Kvaratskhelia është lojtari më i ri i PSG-së. Klubi parizien e ka konfirmuar transferimin e tij përmes një komunikate zyrtare. "Paris Saint-Germain ka kënaqësinë të njoftojë nënshkrimin me Khvicha Kvaratskhelia, – thuhet në deklaratë. – Anësori 23-vjeçar, i cili do të mbajë fanellën me numrin 7, bëhet lojtari i parë gjeorgjian në historinë e klubit tonë".