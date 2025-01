Shpërthen në flakë rafineria në Gjermani, disa të lënduar (VIDEO)

Një zjarr i fuqishëm shpërtheu në rafinerinë e naftës Bayernoil, e cila ndodhet në landin e Bavarisë, Gjermani.

Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh në zonën përreth, pasi rafineria është një nga objektet më të rëndësishme industriale në rajon. Zjarri u raportua fillimisht nga banorët lokalë që vunë re tymi të dendur dhe flakë të mëdha që ngriheshin mbi kompleksin industrial.

Sipas të dhënave paraprake të publikuara nga policia, katër persona janë lënduar si pasojë e incidentit, megjithëse përmasat e dëmeve ende nuk janë bërë të qarta. Të plagosurit janë transportuar menjëherë në spitalet lokale për trajtim mjekësor, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbuluar rrethanat e ngjarjes.

Në një deklaratë për shtyp, shërbimi i komunikimit i Bayernoil ka bërë të ditur se kompania po bashkëpunon ngushtë me ekipet e zjarrfikësve dhe autoritetet për të kontrolluar dhe shuar zjarrin.

“Po marrim të gjitha masat e nevojshme për të vënë situatën nën kontroll sa më shpejt të jetë e mundur”, thuhet në deklaratë. Ndërkohë, ekipet e shpëtimit janë ende në vendngjarje, duke punuar pa ndërprerje për të shmangur përhapjen e mëtejshme të flakëve.

Aktualisht, autoritetet gjermane nuk kanë dhënë informacione mbi shkakun e zjarrit. Ekspertët pritet të inspektojnë zonën pasi flakët të jenë shuar plotësisht, në mënyrë që të identifikojnë shkaqet e mundshme të incidentit.

Ndërkohë, banorëve në zonën përreth u është rekomanduar të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të shmangin ekspozimin ndaj tymit, i cili mund të jetë i dëmshëm për shëndetin.

Ngjarja ka nxitur gjithashtu një reagim të madh në rrjetet sociale, ku shumë njerëz kanë shprehur shqetësimin për ndikimet e mundshme mjedisore dhe pasojat ekonomike që një incident i tillë mund të ketë për komunitetin lokal dhe industrinë e energjisë.

