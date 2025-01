Kvaratskhelia i jep lamtumirën Napolit, mesazhi për tifozët: Një ditë do t’ju tregoj gjithçka…

Para se të nisej drejt Parisit, Khvicha Kvaratskhelia ka vendosur të publikojë një video në rrjetet sociale, duke iu dedikuar një mesazh të veçantë të gjithë tifozëve të Napolit, në përfundim të eksperiencës së tij te kjo skuadër. Ai tashmë do t’i bashkohet PSG-së, nën drejtimin e Luis Enrique.

Kvaratskhelia e ka përshëndetur Napolin kështu: "Faleminderit Napoli, është vërtet e vështirë për mua, por është momenti t’ju them mirupafshim. Kam kaluar një periudhë të mrekullueshme këtu. Kemi ndarë së bashku momente të paharrueshme dhe përvoja emocionuese.

Napoli ishte shtëpia ime. Ka qenë vërtet emocionuese, ende e mbaj mend golin tim të parë dhe ndjesitë që nuk do t’i harroj kurrë. Hapat e mi të parë në këtë stadium, duartrokitjet nuk do t’i harroj kurrë. Napoli është një qytet që jeton me futbollin.

Jam i lumtur që isha pjesë e kësaj historie. Kam mësuar shumë këtu, brenda dhe jashtë fushës. Jam rritur si njeri dhe si futbollist. Jam krenar për atë që kam arritur me këtë klub dhe falënderoj të gjithë ata që kanë punuar ndër vite në klub".

Në fund, një mesazh për tifozët e Napolit: "Shpresoj të takohemi sërish një ditë. E di që zemra juaj është e thyer tani, por një ditë do t’ju tregoj gjithçka. Ju uroj çdo sukses!"