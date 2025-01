Hapet ‘Vila 31’ e diktatorit Enver Hoxha

Është hapur sot për publikun rezidenca artistike, “Vila 31 x Art Explora”, e njohur edhe si ish-vila e diktatorit Enver Hoxha.

Rezidenca e ish diktatorit Enver Hoxha është shndërruar në një ambient të hapur e kulturor për të pritur artistët shqiptarë e të huaj për organizimin e ngjarjeve kulturore.

Në ceremoninë e hapjes ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama.

"Më vjen mirë që sot mbaron një rrugë shumë e gjatë përzgjatje çfarë do të ndodhë me këtë godinë, dilemave se çfarë programi mund të ishte kjo godinë e tundimeve për ta shembur, për ta kthyer në diçka tjetër dhe mbaron me mënyrën më të mirë, në radhë të parë falë dy arkitektëve këtu.

Unë besoj që dy arkitektët kanë një meritë të jashtëzakonshme për mënyrën si e kanë transformuar këtë shtëpi me fantazma në hapësirë që ka një program të ndryshëm nga ai që ishte programi i kësaj shtëpie duke ruajtur një përmbajtje nga pikëpamja e dekorit që jo vetëm e bën këtë qendër më të jetueshme dhe tërheqëse, frymëzuese në shumë aspekte, shumë faleminderit për punën e bërë.

Pavarësisht nga rezultati dhe ngarkesa pamja e tij është sikur është gati të japë lamtumiren në këtë botë, shumë respekt për punën. U përmbush në kohë rekord që për burokracinë do të ishte e paimagjinueshme, do kalonim nëpër kushedi sa presidentë, ne ishim këtu bashkë me presidentin, unë sot do t’i çoj një video nga hapja e qendrës, kujtoi se dëgjoi një gënjeshtër ballkanike kur i thashë që do të hapej për dy vite. Kjo është një vepër arti", u shpreh Rama.