Nga dehja në makinë te shkopat e policisë dhe dajaku ndaj tezes, kush janë 7 personat e arrestuar sot në Tiranë

Drejtoria e Policisë së Tiranës tha sot se 24 orët e fundit ka arrestuar shtatë persona për disa vepra jo të rënda penale.

Komisariati i Policisë Nr. 1 kapi dhe ndaloi shtetasin N. S., 33 vjeç, i shpallur në kërkim për veprën penale “Dhuna në familje”.

Komisariati i Policisë Nr. 2 arrestoi në flagrancë shtetasin E. Z., 35 vjeç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj tezes së tij.

Po ashtu ky komisariat arrestoi A. P., 24 vjeç, pasi gjatë kontrollit në automjet, iu gjet një shkop metalik si ata të Policisë, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Komisariati i Policisë Nr. 3 arrestoi në flagrancë shtetasin B. M, 57 vjeç, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij.

Ndërsa Sektori i Qarkullimit Rrugor arrestoi në flagrancë shshtetan M. M., 28 vjeç, pasi në rrugën “Xhorxh Bush”, duke drejtuar automjetin, ka përplasur 2 automjete të parkuara dhe është larguar nga vendi i aksidentit.

Disa metra më tej, pas ndalimit nga punonjësit e Policisë, 28-vjeçari i ka kundërshtuar ata për kryerjen e testit të alkoolit, nga i cili rezultoi në gjendje të dehur;

Gjithashtu u prangos edhe Xh. A., 33 vjeç, pasi automjeti që e drejtonte në gjendje të dehur është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. M. Si pasojë janë dëmtuar lehtë 2 pasagjerët në automjetin me drejtues D. M.

Në fund është arrestuar edhe A. L., 21 vjeç, pasi u kap duke drejtuar motomjetin, pa lejen përkatëse.

Për të gjitha rastet, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme. /noa.al