Asllani zhgënjeu sërish, Interi mendon për një zëvendësues të ri të Calhanoglu

Cilësitë e Hakan Calhanoglu janë të padiskutueshme, por ndalesat e tij të shpeshta po e detyrojnë Interin të mendojë për një zëvendësues të denjë, pas zhgënjimit të fundit të Kristjan Asllanit në derbin kundër Milanit.

Sipas raportimeve të “Gazzetta dello Sport”, objektivi i drejtuesve të klubit zikaltër është gjetja e një lojtari me përvojë dhe personalitet, por me kosto të ulët. Një emër që po tërheq vëmendje është ai i Joshua Kimmich, kontrata e të cilit me Bayern Munich përfundon në vitin 2025.

Në listë është gjithashtu edhe Zambo Anguissa i Napolit, i cili, nëse nuk rinovon, do të jetë lojtar i lirë në qershor. Për momentin, këto janë thjesht hipoteza, pasi mbetet për t’u parë nëse Oaktree, investitori kryesor i klubit, do të japë dritën jeshile për një operacion të tillë.

"Gazzetta dello Sport" fshikullon mesfushorin kuqezi

Ja komenti i plotë i prestigjiozes sportive italiane për paraqitjen e Asllanit në finalen e Superkupës së Italisë: “Djali me apron” do ta kujtojë gjatë se çfarë do të thotë të luash mes dunës. Ngritja dhe rënia të çon lart dhe pastaj të tërheq poshtë. Kristjan Asllani largohet nga Riadi me disa shënime në telefonin e tij. Fjalë për t’i rilexuar gjatë fluturimit: vëmendje, mbulim, presion.

Në Buti, ishulli i lumtur ku ka lindur dhe u rrit afër Empolit, ai fluturonte mes tavolinave gjatë festave, kështu që e di shumë mirë se pas një pjate që thyhet, duhet të përveshësh mëngët dhe t’ia fillosh nga e para.

Kundër Milanit, ai ishte më i dobëti në fushë. E la të lirë Leaon në momentin e golit të 3-2 dhe humbi topin që solli goditjen e dënimit, që çoi në golin e Theo (pavarësisht se Inzaghi ankohej për një faull). Thjesht, kësaj here nuk shkoi ashtu siç duhet.

Interi ka një problem në qarkullimin e topit. Kur Calhanoglu merr pozitat, gjithçka shkon mirë, por me Asllanin është një tjetër histori. Sidomos në ndeshje të mëdha si Champions apo finale si kjo e Superkupës së Italisë. Ish-lojtari i Empolit zëvendësoi turkun në minutën e 35-të dhe mori drejtimin e lojës zikaltër, por pa sukses.

Ai preku rreth 50 topa, përfundoi 40 pasime, bëri disa krosime, por pa lënë shenjë. Asnjë pasim i thellë, asnjë pasim i zgjuar. Interi zhvillohet gjatë krahut të majtë, por Dimarco dhe Bastoni shpesh kanë nevojë për pasimet e thella të Calhanoglu për të nisur aksionet. Me Asllanin është ndryshe. Ai është më i kujdesshëm dhe më pak guximtar në zgjedhjet që bën, edhe pse këtë sezon kishte marrë disa duartrokitje.

Shembulli? Në Verona dha asist për golin e De Vrij, ndërsa kundër Udineses, në Kupën e Italisë, shënoi golin e tij të parë sezonal. Deri tani, statistikat tregojnë se ka luajtur 491 minuta në 15 ndeshje. Asllani është një lloj Harvey Dent-I; ka dy fytyra.

Fytyra e parë tek Interi, e eklipsuar nga statusi i një zëvendësuesi, dhe fytyra e dytë në kombëtare, ku ka luajtur 29 ndeshje, ka shënuar 3 gola dhe ka gjuajtur gjithashtu një 11-metërsh (ka shënuar kundër Armenisë më 2022). Në kombëtare mund të jetë zona e tij e rehatshme. Inzaghi shpreson që ta ketë kështu edhe tek Interi. Në fluturimin e kthimit për në Milano, ato do të kenë shumë për të diskutuar.