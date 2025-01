Inzaghi: Pë ta fituar trofeun duhet një Inter i madh. Napoli? Ishte një tjetër demonstrim force 

Simone Inzaghi, trajneri i Interit, foli për “Sport Mediaset” në prag të finales së Superkupës Italiane kundër Milanit: "Në lojë trofeu i parë i sezonit, duam të bëjmë mirë, duke ditur se do të përballemi me vështirësi. Do të luajmë kundër një skuadre që në gjysmëfinale mundi Juventusin. Pra, do të duhet një Inter i madh".

Çfarë Milani pret?

E njoh mirë Conceição, është shumë i përgatitur. Skuadrat e tij janë vertikale, të shpejta dhe nuk dorëzohen kurrë, siç e pamë kundër Juves. Në pjesën e dytë, kuqezinjtë u ngritën nga disavantazhi dhe siguruan finalen.

Sa ka ndryshuar situata nga finalja e vitit 2023?

Ajo ishte një finale e madhe, e luajtur gjithashtu këtu në Riad, por me një formulë të ndryshme, sepse ishte një ndeshje teke. Përtej precedentëve, duhet të bëjmë një ndeshje të madhe për ta fituar trofeun e parë të këtij edicioni.

Lautaro ka shënuar në të gjitha finalet. A ia keni kujtuar këtë?

Ai i kujton të gjitha, është shumë i vëmendshëm. Po bën një punë të shkëlqyer, është kapiteni dhe lideri ynë. Në ndeshjen e kaluar bëri një paraqitje të madhe. Për sulmuesit është e rëndësishme të shënojnë, por për mua mjafton që ai të vazhdojë me këto performanca.

Si është gjendja e Thuram?

Thuram ka pasur një lodhje të vogël muskulore. Do ta shohim situatën e tij, por sigurisht që nuk do të marrim përsipër rreziqe. Kemi lojtarë që mund ta zëvendësojnë në mënyrën më të mirë.

A keni ndonjë impresion nga ajo që po bën Napoli në kampionat?

Do të jetë një kampionat emocionues. Së fundi, Napoli dha një tjetër demonstrim force. Atalanta është një ekip që e njohim shumë mirë, edhe skuadrat e tjera pas tyre mund të rikthehen në garë me një seri fitoresh. Do të jetë shumë interesant ky kampionat, deri në fund.

Diçka rreth Conceição dhe ndryshimeve te Milani…

Kemi kaluar shumë vite bashkë, kemi ndarë dhomën e zhveshjes. Kemi pasur një mësues të madh si Erikssoni, që na ka drejtuar shumë prej nesh drejt profesionit të trajnerit. Për situatën e Milanit me atë trajner nuk mund të flas shumë. Ka zhvilluar vetëm një ndeshje deri tani. Conceição është një trajner vertikal, që iu jep shumë organizim skuadrave të tij. Në pjesën e parë, Juventusi dukej sikur e kishte ndeshjen nën kontroll, por pastaj Milani bëri një pjesë të dytë të shkëlqyer.