Conceiçao: Pak ditë dhe shumë mungesa, por s’kemi justifikime. Djali im si kundërshtar? Asnjë emocion…

Trajneri i ri i Milanit, Sergio Conceiçao, është gati për debutimin e tij në pankinën e kuqezinjve, në gjysmëfinalen e Superkupës Italiane kundër Juventusit, e cila zhvillohet sonte në Riad. Me shumë mungesa në skuadër dhe pak ditë në dispozicion për t’u përgatitur, ai mbetet optimist:

"Kam gjetur një ekip të përulur, që dëshiron të mësojë dhe të kuptojë atë që kërkon trajneri i ri. Kjo është baza për një punë cilësore. Nuk kam pasur shumë kohë, por kam dashur të jem menjëherë ndikues. Uroj të jemi konkurrues në ndeshjen e sotme".

Në lidhje me përballjen kundër djalit të tij, Francisco, trajneri portugez tha: "Nuk jam i emocionuar, por jam ftohur, pata 39 gradë temperaturë të mërkurën. Në shtëpi jam babai i tij, por sonte është vetëm një kundërshtar. Shpresoj që të jem unë ai që do të jem më i lumtur pas ndeshjes".

Për Juventusin: "Do të doja të kisha më shumë ditë për të punuar dhe të gjithë lojtarët në dispozicion, natyrisht, por e dija se çfarë do të gjeja kur më thirrën. Nuk mund të jetë kjo alibi. Duhet ta përballojmë sfidën me kokën lart, duke e ditur forcën e kundërshtarit përballë”.

Për vështirësitë e detyrës që ka marrë përsipër në mes të sezonit: "Detyra ime është të përmirësoj ato aspekte të Milanit ku mendoj se është e mundur. Momenti nuk është i mirë, duhet ta ndryshojmë dhe mund ta bëjmë vetëm duke punuar. Fjalët nuk kanë rëndësi, në këto klube të mëdha kanë rëndësi vetëm rezultatet".

Sërish për Francisco, djalin e tij që luan me bardhezinjtë: "Ai ka karakteristika të një lojtari të guximshëm dhe me teknikë, e kupton mirë lojën. Është dikush me të cilin mund të punohet, mund të ketë një karrierë të mirë në Itali. Juventusi ka shumë lojtarë cilësorë, të rinj dhe që punojnë mirë. Ne duhet të kuptojmë si ta prishim organizimin e tyre mbrojtës. Duhet të jemi kompaktë dhe agresivë, vetëm kështu funksionon futbolli. Vetëm teknika nuk mjafton".

Për Tomorin: "Nuk kam pasur kohë të mendoj për merkaton. Nuk dua t’i individualizoj gjërat, ai është pjesë e grupit si të gjithë të tjerët, vetëm kjo ka rëndësi".

Për atë që dëshiron t’i japë skuadrës kuqezi deri në qershor: "Nuk dua të jem vizionar, mendoj vetëm për të arritur rezultate. Bëjmë një punë fantastike dhe të vështirë, jemi të famshëm dhe fitojmë shumë, ndaj duhet të kemi uri për ta shfrytëzuar talentin që na ka dhënë Zoti".

Për Milan-Juve në kampionat: "Kam parë dy skuadra me frikë nga humbja, megjithatë ka padyshim shumë cilësi nga të dyja anët. Ne duhet të kemi dëshirë për të fituar, pa harruar fazën mbrojtëse".

Për krahasimet me trajnerët e tjerë: "Kam respekt të madh për të gjithë, por secili është ndryshe. Detyra ime është vetëm të sjell rezultate, për këtë do të gjykohem".

Për dëmtimet: "Nuk jam mjek, dikush sapo është kthyer, por ka vetëm një stërvitje dhe nuk i ka 90 minuta në këmbë".

Për rrezikun e të qenit në pankinën e Milanit: "Po të mos doja rreziqe nuk do ta bëja këtë profesion, por të jesh trajner i Milanit është vetëm nder dhe krenari".

Për angazhimin ndaj tifozëve: "Ne përfaqësojmë një nga klubet më të rëndësishme në botë, me tifozë kudo. Është përgjegjësi e madhe, por do të bëjmë më të mirën".

Për rrugëtimin e tij si trajner, mes të shkuarës dhe të ardhmes: "Qëllimet e mia nuk i them, e shkuara është e shkuar. Më parë ishin trajnerë të tjerë, tani jam unë këtu. Do të përpiqemi të bëjmë mirë tani, për të pasur një të ardhme sa më pozitive".