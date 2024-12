Gyökeres e mbyll vitin 2024 në…. tavolinën e Messit dhe Cristiano Ronaldos

2024 ka qenë viti që ka evidentuar një prej sulmuesve më të pangopur, të parë në Europë kohët e fundit. Deri në moshën 26-vjeçare, ai e ka pasur të vështirë të shpërthente në elitën e futbollit. Por, pasi u kurorëzua golashënuesi më i mirë i vitit me 62 gola, të shënuar me Sporting CP dhe Suedinë, mund të themi se Víktor Gyökeres është ulur në të njëjtën tavolinë me Leo Messin dhe Cristiano Ronaldon në nivelin e shënimit.

Që kur IFFHS filloi dhënien e çmimit “Golashënuesi më i mirë i vitit për meshkuj në botë” në vitin 2011, askush nuk ka mundur t’i kapërcejë 91 golat e Messit në vitin 2012. Askush nuk e ka fituar më shumë herë se Cristiano Ronaldo (pesë) këtë çmim.

Megjithatë, Gyökeres mund të mburret se është një nga pesë lojtarët që kanë shënuar më shumë gola në një vit kalendarik. Një dinasti që vetëm Robert Lewandowski arriti ta thyejë me 69 golat e tij në vitin 2021 dhe ku tashmë është përfshirë ‘9’ i Sportingut. Diçka që një ‘bishë’ si Haaland nuk e ka arritur (deri tani).

Golashënuesit më të mirë të çdo viti (2011 – 2024)

2011: Cristiano Ronaldo (60 gola)

2012: Leo Messi (91)

2013: Cristiano Ronaldo (69)

2014: Cristiano Ronaldo (61)

2015: Cristiano Ronaldo (57)

2016: Leo Messi (58)

2018: Bagdad Bounedjah (58)

2019: Abderrazak Hamdallah (57)

2020: Robert Lewandowski (47)

2021: Robert Lewandowski (69)

2022: Kylian Mbappé (56)

2023: Cristiano Ronaldo (54)

2024: Víktor Gyökeres (62)

Hija e asaj që njihet si ‘çudia e një sezoni’ varej intensivisht mbi figurën e tij, pasi u zbulua vitin e kaluar. Një stereotip që është shkundur këtë sezon, duke treguar qëndrueshmëri dërrmuese nga goli në gol. Dëshmi për këtë është se nga 52 golat që ka shënuar me Sportingun, 26 janë në gjysmën e parë të vitit (sezonin e kaluar) dhe 27 në të dytën (sezonin aktual).

Kësaj i duhen shtuar edhe 10 golat që ka shënuar me Suedinë, ku me Aleksandër Isak formon një nga çiftet më produktive në futbollin e kombëtareve. Në total, mes klubeve dhe kombëtares, ai ka shënuar plot 62 gola në 63 ndeshje, të cilat ndahen në: 36 gola në ligë, 17 në kompeticionet europiane dhe kombëtare, si dhe 10 të tjerë në kupa. Mesatarja del 0.98 gola për ndeshje, teksa ka shënuar gola të të gjitha ngjyrave.

Rekorde që lojtarët si Erling Haaland (49 gola), Harry Kane (46), Cristiano Ronaldo (43), Robert Lewandowski (42) ose Kylian Mbappé (39) nuk kanë mundur t’i përballojnë. Yjet që plotësojnë ‘TOP-10’ së bashku me lojtarët me një profil shumë më të ulët si Wu Lei (42 gola), dikur i Espanyol, ose El Kaabi (40), referenca e madhe e konferencës së pushtuar nga Olympiacos i Mendilibar.

Golashënuesit më të mirë të vitit 2024

Viktor Gyökeres (Sporting CP): 62 gola

Erling Haaland (Manchester City): 49 gola

Harry Kane (Bayern Munich): 46 gola

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 43 gola

Wu Lei (SH Port): 42 gola

Robert Lewandowski (Barcelona): 42 gola

Jonathan David (Lille): 40 gola

Rafaelson (Nam Dimh): 40 gola

Ayoub El Kaabi (Olympiakos): 40 gola

Kylian Mbappé (Real Madrid): 39 gola

Ka ende disa skeptikë që nuk e besojnë plotësisht atë si një ‘vrasës’ elitar derisa të largohet nga Portugalia, por realiteti është se viti 2024 e ka përfunduar “shenjtërimin” e Viktor Gyökeres. Ai u largua nga Brighton më 2021 për pak më shumë se një milion euro dhe, vetëm pak vite më vonë, është një nga sulmuesit më të kërkuar në planet.