Nga një luzitan te tjetri, Conceição zëvendëson Fonseca: Fjalët i merr era, Milanit i duhen vepra…

Pas një mbrëmjeje të trazuar të dielën, në shtëpinë e Milanit ka ardhur koha e njoftimeve. Të hënën në mëngjes, klubi kuqezi konfirmoi shkarkimin e Paulo Fonseca me këtë komunikatë:

"AC Milan njofton zyrtarisht se ka larguar Paulo Fonseca nga detyra e trajnerit të ekipit të parë të meshkujve. Klubi e falënderon Paulon për profesionalizmin e tij të madh dhe i uron më të mirat për të ardhmen".

Më pas, është zyrtarizuar ardhja në stol e një portugezi tjetër. Bëhet fjalë për Sérgio Conceição: "AC Milan njofton se ia ka besuar drejtimin teknik të ekipit të parë të meshkujve Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição deri më 30 qershor 2026. Milani i uron një mirëseardhje të ngrohtë Sérgios dhe stafit të tij, duke shpresuar për një eksperiencë të pasur me suksese dhe kënaqësi".

Ish-trajneri i Portos u prezantua kështu para tifozëve të tij të rinj: "Jam krenar për këtë aventurë, por emocionet janë të përkohshme. Duhet të punojmë, ta kemi zemrën të ngrohtë dhe mendjen të ftohtë. Le të punojmë maksimalisht dhe fitojmë ndeshjet.

Përfaqësojmë një klub të madh në nivel botëror, ndaj duhet të jemi në lartësinë e historisë së tij. Nuk kemi shumë kohë, por ky nuk është justifikim. Me kohën që kam në dispozicion, duhet të jap maksimumin për t’iu treguar lojtarëve se çfarë duhet të bëjnë. Ka shumë punë për të bërë këtu me ta, por me organizim dhe cilësi do të arrijmë gjëra të mira".

Dhe në fund: "Fjalët janë fjalë, pra i merr era, unë duhet ta dëshmoj veten me vepra. Duhet bërë punë e madhe nga të gjithë, jemi këtu për të punuar. Tifozëve iu them se do të punojmë shumë; duam të jemi në lartësinë e këtij klubi të madh".