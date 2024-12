Veselinovic shkund ‘demat e kuq’ para Elbasanit: Me siguri na pret një ndeshje e fortë dhe e vështirë

Aleksandar Veselinovic doli në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes ndaj Elbasanit, e vlefshme për javën e 18-të të Kategorisë Superiore. Partizani i tij mban vendin e dytë në renditjen aktuale me 29 pikë, një pikë më pak se rrogozhinasit kryesues. Nga ana e tyre, verdheblutë pocizionohen në vendin e pestë me 21 pikë.

Elbasani, kundërshtari juaj i radhës. Si e prisni këtë takim?

Nuk është se kemi shumë kohë të mendojmë për ato që kemi kaluar. Jam i sigurt që do të jetë një ndeshje me shumë interes, e fortë dhe e vështirë. E kemi përgatitur skuadrën si gjithmonë.

Cili prej lojtarëve pritet të mungojë?

Eshtë e vështirë për mua ta them, përpiquni të më kuptoni. Jam i sigurt që dy lojtarë nuk do të luajnë ndaj Elbasanit. Mendoj se nuk është korrekte në punën tonë që t’ju zbuloj emra, por e theksoj se dy lojtarë nuk do t’i kemi në dispozicion.

Si e shikoni ndryshimin e trajnerit të Elbasanit nga Bordin te Gvozdenovic?

Çdo trajner ka ide të ndryshme. Bordin kishte idetë e tij të qarta, po ashtu e njëjta gjë edhe për Gvozdenovic, si nga periudha që ka punuar te Skënderbeu, edhe tani te Elbasani. Prej dy javësh, Gvozdenovic ka marrë drejtimin e Elbasanit, por kemi detyrat, punët dhe obligimet tona, ndaj nuk kam shumë hapësirë dhe kohë të mendoj për kundërshtarin.

A keni plane për merkaton e janarit?

Tani nuk kemi kohë të mendojmë për merkaton. Kemi si detyrë të përgatitemi maksimalisht për dy ndeshjet e fundit të vitit. Normalisht që të gjithë njerëzit që punojnë në klub mendojnë për të ardhmen. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që vitin që vjen nuk do të mund të zhvillojmë fazë përgatitore. Eshtë një temë specifike, pasi siç e dini më 11 janar do të luajmë ndeshjen e parë, më pas luajmë me Apoloninë në kupë dhe pas 3 ditësh ndaj Teutës. Për një javë luajmë 3 ndeshje, plus faktit që nuk kemi kohë për përgatitje. Ka shumë tema, kush do të largohet, kush do të qëndrojë, kush do të vijë. Momentalisht jemi të fokusuar totalisht te ndeshja me Elbasanin, sepse do të jetë e vështirë.

Cili është komenti juaj për shortin e kualifikueseve të Botërorit 2026?

Unë jam pjesë e Partizanit dhe jam i fokusuar tëresisht te Partizani. Mendoj se Shqipëria dhe Serbia kanë njerëz shumë të zgjuar, që mund të japin edhe përgjigje më të zgjuara se unë. Personalisht dua të flas vetëm për atë që më takon, për ekipin tim. Përsonat që janë kompetentë për shortin e Botërorit duhet të flasin për kombëtaret tona.