ANALIZË / Çfarë do të ndodhë në Siri pas rënies së Asadit?

Testi i vërtetë për vendin dhe Lindjen e Mesme do të vijë kur fraksionet rebele triumfuese, por të ndryshme, të munden të ndajnë pushtetin

Nga Andrew England, Financial Times / përktheu noa.al

Pas më shumë se një viti konflikti të pamëshirshëm në Lindjen e Mesme, kapitullimi mahnitës i regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad do të mbetet në historinë e rajonit si një nga goditjet më të mëdha të zonës delikate.

Në vetëm 12 ditë, rebelët marshuan nga veriu dhe më pas nga jugu – në zemër të Damaskut, duke pushtuar kryeqytetin dhe duke i dhënë fund sundimit dinastik më shumë se 50-vjeçar të Asadëve në Siri.

Në më pak se dy javë, ata arritën atë që dhjetëra mijëra luftëtarë të armatosur të opozitës nuk kishin arritur ta bënin në 13 vitet e tmerrshme të luftës civile.

Moska dhe Teherani, mbështetësit kryesorë të Asadit, nuk ishin në gjendje ose nuk donin të frenonin valën, të dy të kapur në konfliktet e tyre – Rusia në Ukrainë, Irani dhe mbështetësit e saj në konfliktin e tyre 14-mujor me Izraelin.

Në shumë mënyra, rënia spektakolare e regjimit duket të jetë një nga pasojat e paqëllimshme të hakmarrjeve të egra të Izraelit kundër armiqve të tij që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023. Viti i ardhshëm duket se i gjen të ndryshuara të gjitha normat e mëparshme në rajon, duke nxitur një mjedis të paparashikueshëm.

Forcat izraelite kanë nisur prej muajsh sulme ajrore në Siri, duke vrarë komandantët iranianë dhe përfaqësuesit e saj, ndërsa bombardojnë objektet e lidhura me Iranin dhe Hizbollahun, lëvizjen militante libaneze që gjithashtu mbështeti regjimin e Asadit gjatë luftës civile.

Por më shumë se çdo gjë, ofensiva e rrufeshme e rebelëve nënvizoi natyrën e zymtë të regjimit të thyer dhe të korruptuar të Asadit.

Assad, i cili pasoi babain e tij Hafez al-Assad në vitin 2000, ishte një despot brutal. Ai përdori mjetet më mizore për të mposhtur kundërshtarët e tij gjatë luftës civile: armë kimike, bomba me fuçi, taktika rrethimi dhe urie, ndalime masive, tortura dhe vrasje.

Më shumë se 12 milionë njerëz – gjysma e popullsisë – janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre gjatë dekadës së luftës. Ka më shumë se 100,000 të ashtuquajtur "të zhdukur" – njerëz që u kapën nga forcat e sigurisë, ku ende nuk dihet vendndodhja e tyre.

Ndërsa regjimi parazitar e shkatërroi vendin, edhe ata nga komuniteti i tij pakicë alavit, të cilët i kishin dërguar djemtë e tyre të vdisnin në luftën e Asadit kundër popullit të tij, ishin demoralizuar. Ata ndjeheshin të pashpresë pas viteve të thellimit të vështirësive ekonomike dhe sociale.

Vdekja e Asadit do të mirëpritet nga shumë miliona që vuajtën nën sundimin e tij pasi ai refuzoi të bënte kompromis dhe të negocionte një zgjidhje politike me kundërshtarët, gjë që mund ta kishte stabilizuar vendin dhe ta vendoste atë në një trajektore tjetër.

Por derdhja masive e gëzimit do të zbutet nga kujdesi për atë që do të vijë më pas.

Ofensiva u drejtua nga forca më e fuqishme rebele, Hayat Tahrir al-Sham, një grup islamik që është një ish degë e al-Kaedës, e cilësuar si një organizatë terroriste nga OKB, SHBA dhe shtete të tjera. Udhëheqësi i saj Abu Mohammad al-Jolani, i cili deklaroi publikisht dëshirën e tij për të pushtuar Damaskun dhe tani duket vendimmarrësi kryesor, dikur luftoi me ISIS-in, grupin xhihadist, dhe ka një shpërblim prej 10 milion dollarë amerikanë për kokën e tij.

Gjatë gjashtë viteve që kur HTS ka sunduar provincën veri-perëndimore të Idlibit përmes një qeverie të udhëhequr nga civilët, ai ka kërkuar të riemërtojë grupin si një lëvizje islamike më e moderuar. Por ajo mbajti kontrollin me një kontroll të hekurt dhe agjencitë e OKB-së kanë dokumentuar abuzime.

Nëse 42-vjeçari Jolani do të ketë sukses në ambicien e tij për të sunduar, kjo do të krijojë enigma për fuqitë perëndimore dhe agjencitë ndërkombëtare se si duhet të angazhohen me të dhe HTS.

Por HTS është vetëm një nga grupet e shumta opozitare që janë mbetjet e rebelimit origjinal dhe kanë marrë pjesë në sulm. Dhe në të kaluarën, fraksionet e ndryshme janë përplasur me njëri-tjetrin.

Gjatë ofensivës së fundit, pati një koordinim midis HTS dhe fraksioneve të mbështetura nga Turqia që veprojnë nën ombrellën e Ushtrisë Kombëtare Siriane dhe grupeve të tjera që rrethuan Damaskun nga jugu.

Testi i vërtetë, megjithatë, do të vijë kur fraksionet të kërkojnë të ndajnë plaçkën e fitores – dhe pushtetin.

Malik al-Abdeh, një analist sirian, tha se ai ngushëllohet nga fakti se rebelimi duket se ka qenë i koordinuar qartë midis HTS dhe grupeve të tjera të ndryshme, duke e përshkruar sulmin ndaj regjimit si një "plan të kontrolluar shkatërrimi".

"Kjo ndjenjë euforie dhe krenarie është zbutur gjithashtu nga ndjenja se mund të ketë dhunë – është pothuajse shumë e mirë për të qenë e vërtetë," tha Abdeh. “Por është e qartë se ka një plan, është komunikuar me shumë kujdes nga HTS dhe Jolani që ka një hartë. Kjo ka siguruar shumë njerëz.”

Përveç grupeve rebele myslimane sunite, ka forca të udhëhequra nga kurdët – të cilat SHBA-ja i mbështeti në luftën kundër ISIS-it – që kontrollojnë një pjesë të Sirisë veri-lindore.

Turqia, megjithatë, i konsideron ata një zgjatim të separatistëve kurdë që kanë luftuar kundër shtetit turk për dekada.

Trupat turke janë dislokuar prej disa vitesh në veri të Sirisë për të zmbrapsur militantët kurdë dhe lidhjet e tyre me grupet rebele sunite. Kjo do të thotë se Ankaraja tani është ndoshta aktori më i fuqishëm në fqinjin e saj dhe do të luajë një rol kyç në atë që do të vijë më pas.

Turqia, megjithatë, ka një marrëdhënie komplekse, ndonjëherë të sikletshme me HTS, të cilën e ka cilësuar gjithashtu një organizatë terroriste.

Ndërkohë, SHBA ka rreth 900 trupa në vend për të mbështetur luftën kundër ISIS.

Përveç rrezikut të përleshjeve brenda rebelëve, do të ketë frikë se ISIS – i cili dikur kontrollonte pjesë të mëdha të Sirisë veriore dhe verilindore – do të përpiqet të shfrytëzojë kaosin dhe të rikthehet.

Grupet e pakicave në të gjithë Sirinë, prej kohësh një nga vendet më laike të rajonit – një faktor që i shërbeu Asadit si anëtar i një pakice vetë – do të shqetësohen për atë që do të vijë më pas. Vendi ka një popullsi të larmishme fisesh, fesh dhe sektesh.

Gjatë ofensivës, Jolani, një pragmatist urban, iu afrua fiseve, ish-kundërshtarëve dhe ndërmjetësoi marrëveshjet e dorëzimit ndërsa urdhëroi mbrojtjen e pakicave.

Vendet fqinje, duke përfshirë Izraelin, Jordaninë dhe Libanin, do të jenë gjithashtu të kujdesshëm, si dhe shtetet e Gjirit që ri-angazhuan Assadin në vitet e fundit dhe i shohin lëvizjet islamike si forca destabilizuese.

U shërbeu fqinjëve të Sirisë që të shihnin Assadin të dobësuar dhe Izraeli prej kohësh dëshiron t’i jepet fund Iranit dhe pranisë së Hizbollahut në kufirin e tij verior. Por do të ketë gjithashtu shqetësim për perspektivën e mundshme të një shteti të brishtë dhe të zbrazur në kaos me grupet islamike në krye.