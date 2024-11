Totti për titullin: Interi, Napoli dhe Juventusi kanë diçka më shumë, por Atalanta mund t’ia dalë

Francesco Totti foli për “Sky Sport”, duke u ndalur në tema të ndryshme të aktualitetit futbollistik. E nisi nga Roma e tij: "Hap pas hapi mendoj se do të rikthehemi. Së fundi zhvilluam një ndeshje të mirë në Londër, shpresoj që Roma e madhe, që të gjithë presim, të rikthehet.

Jam i lumtur që Ranieri është kthyer në stolin e Romës, të gjithë e dimë rëndësinë e këtij trajneri. Përtej faktit që është roman dhe romanist, ai është një nga të paktët që di të transmetojë shumë gjëra pozitive".

Për një rikthim të tij në klub, ish-kapiteni verdhekuq shtoi: "Është një pyetje që ia bënë Ranierit dhe ai u përgjigj qetësisht. Ai do të jetë drejtuesi i ri i Romës vitin e ardhshëm, prandaj do të ketë fjalën kryesore. Me siguri, ai do të vendosë se kë do të thërrasë dhe si do ta menaxhojë situatën. A jemi kontaktuar? Jo, ende jo".

Lufta për titullin: "Nuk e prisja këtë rivalitet në krye të klasifikimit. Është bukur, sepse ka konkurrencë dhe shumë skuadra duan të fitojnë. Shpresoj që kjo të zgjasë deri në fund. Atalanta mund t’ia dalë, në këtë moment është një nga skuadrat më të mira fizikisht. Kampionati është ende i gjatë, megjithëse mendoj se Interi, Napoli dhe Juventusi kanë diçka më shumë".

Mbi kombëtaren italiane: "Mund të bëjë gjëra të mëdha. Ne italianët e shpresojmë këtë, sidomos për të treguar që Italia është një nga kombëtaret më të rëndësishme në botë. Me trajnerin që kemi mund të arrijmë shumë".

Roli i mundshëm i Del Pieros si president i FIGC: "Nëse zgjedh ta bëjë këtë, ne të gjithë do të jemi të lumtur. Alex është një njeri i sinqertë, i pastër dhe dëshiron ta provojë këtë përvojë jo të lehtë, mund të bëjë gjithçka".