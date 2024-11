Robertson: Fitimi i Premier League dhe Champions League? Na duhet qëndrueshmëri dhe fat…

Ndeshja e mbrëmjes së sotme në “Anfield” midis Liverpool-it dhe Real Madridit është sfida e madhe e xhiros së 5-të të Champions League. Për këtë përballje foli në konferencë për shtyp mbrojtësi i “Reds”, Andy Robertson. "Deri tani ka shkuar mirë, – shpjegoi ai në lidhje me sezonin e skuadrës ku luan.

– Po bëjmë mirë në të gjitha garat. Tani jemi të fokusuar vetëm se ndeshja ndaj Real Madridit. E gjithë skuadra po luan me angazhim maksimal, besojmë në atë që po bëjmë, kjo na ndihmon edhe me rezultatet. Ka ende një rrugë të gjatë për t’u bërë si në Premier League, ashtu edhe në Champions League, prandaj nuk duhet të shpërqendrohemi".

Robertson gjithashtu komentoi thashethemet për të ardhmen e Mohamed Salah, që duket gjithnjë e më larg Liverpool-it: "Gjithçka që mund të them është që, nëse shohim lojtarin e sotëm dhe atë të djeshëm, shohim gjithmonë të njëjtin profesionist.

Kjo vlen edhe për dy lojtarët e tjerë me kontrata në skadim: Virgil (Van Dijk) dhe Trent (Alexander-Arnold). Secili prej tyre është i fokusuar te ndeshja e ardhshme, te stërvitja dhe përgatitja e duhur. Këtë sezon kanë qenë liderë të vërtetë, nuk janë shpërqendruar. Të gjithë jemi të emocionuar për ndeshjen ndaj Real Madridit, në të njëjtën mënyrë".

Liverpool është në gjendje të fitojë si Premier League, ashtu edhe Champions League: "Mendoj se kemi treguar që mund ta fitojmë çdo ndeshje, por gjithashtu e dimë se ka ende shumë rrugë për t’u bërë.

Disa prej nesh e kanë përjetuar tashmë përvojën e fitimit të të dyja garave dhe e dinë sa e rëndësishme është qëndrueshmëria në performancë, me një dozë të vogël fati gjatë rrugës. Deri tani kemi luajtur vetëm 12 ndeshje në Premier League dhe 4 në Champions League. Jam i sigurt se do të ketë shumë kthesa, por kur je në një moment të mirë, duhet të vazhdosh me atë vrull".