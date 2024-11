Rimbursimi dhe fshirja e detyrimeve për profesionet e lira, brenda 31 dhjetorit 2024, thotë ministri i Financave

Brenda 31 dhjetorit të 2024-ës qeveria shqiptare do tu kthejë profesionistëve të lirë taksën e paguar prej 15% dhe do të fshijë detyrimet e dala në sistem për gjithë të tjerët.

Ministri i Ekonomisë fhr Financave Petrit Malaj doli sot në media pas mbledhjes së qeverisë dhe foli për vendimin e marrë.

Ai tha se janë 6.450 tatimpagues të cilët do të rimbursohen me një fond total prej 501 milionë lekësh.

Ky proces rimbursimi do të përfundojë brenda këtij viti ashtu si dhe fshirja e detyrimeve të dala në sistem

“Në mbledhje u miratua akti normative për kthimin e këstit të tatim fitimit të parapaguar nga profesionistët e lirë.

Qeveria ka patur vullnetin për të kthyer fondet te profesionistët e lirë. Qeveria përmes këtij akti normative bëri të mundur kthimin e fondeve te profesionistët e lirë dhe ndonjë detyrim eventual të regjistruar gjatë kohës që ligji ishte në fuqi u shua.

Nga ky akt përfitojnë 6450 tatim pagues që do rimbursohen me një fond total 501 mln lekësh. Parashikojmë që procesi i rimbursimit të përfundojë brenda 31 dhjetorit 2024”, bëri me dije ministri Malaj.

Gjykata Kushtetuese vendosi më 27 Qershor 2024 rrëzimin e nenit 69 që diskriminonte profesionistët e lirë nga tatimi prej 15%.