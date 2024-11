‘Thika e dytë u përdor nga fëmija i një personi me pushtet’! Avokati jep detaje të rënda për vrasjen e Martin Canit

Avokati Kujtim Cakrani ishte i ftuar ditën e sotme në emisionin “Breaking”, ku ka dhënë detaje mbi ngjarjen e rëndë të ndodhur në Tiranë, ku u vra Martin Cani.

Sipas avokatit, në sherrin ku vdiq 14-vjeçari, është i përfshirë dhe një person i 5, ndryshe nga ajo që pretendon policia se ishin vetëm 4 të përfshirë. Avokati dha se ky i mitur është fëmija i një personazhi me pushtet, dhe për këtë arsye përfshirja e tij po tentohet të fshihet.

“Është një person tjetër, ai ka qëlluar me thikë dhe ai po mbahet i fshehur nga Policia dhe Prokuroria. Organi i procedurës, Prokuroria, deri më sot nuk ka dhënë asnjë informacion zyrtar mbi ngjarjen. Janë dy persona që kanë qëlluar me thikë, thikat janë dy që kanë shkaktuar plagë në trupin e të ndjerit dhe të plagosurit. Personi tjetër është fëmija i një personazhi që policia nuk do ta bëjë publik, për shkak të rëndësisë që ka ky personazh.

Ministria e Arsimit nuk ka nisur një hetim të brendshëm, as shkolla vetë. Madje Ministria e Arsimit nuk ka nxjerrë asnjë reagim që të ngushëllonte familje ne të ndjerit. Nuk i kanë shkuar as në varrim. E kanë lënë këtë çështje që të harrohet.

Më skandaloz është fakti që urgjenca e QSUT-së nuk e pranoi djalin që e çuan me makinë dy zonjat. Edhe kjo duhet hetuar. si ka mundësi që të mos e pranosh një fëmijë që të vjen në atë gjendje tek urgjenca. Kjo ngjarje ka shumë dritë-hije.”– tha Cakrani.