Ja sa fitoi Rafael Nadal gjatë karrierës së tij në tenis

Rafael Nadal fitoi 22 tituj Grand Slam në karrierën e tij të jashtëzakonshme, duke përfshirë një rekord 14 në Roland-Garros

Me dhimbje do të përballet me Holandën në çerekfinalen e Kupës Davis këtë javë, sepse kjo do të thotë se Rafael Nadal është gati t’i japë lamtumirën tenisit.

Rafael Nadal njoftoi se Davis Cup në Malaga do të jetë turneu i fundit i karrierës së tij.

Superylli 38-vjeçar e njoftoi këtë, në një video emocionale në mediat sociale muajin e kaluar se do të tërhiqej pas turneut, 19 vjet pasi fitoi titullin e tij të parë Grand Slam dhe 25 pasi nënshkroi marrëveshjen e tij të parë të madhe të promovimit, me Nike.

Gjatë atij çerek shekulli, Nadal ka qenë më i suksesshëm se kushdo që ka marrë ndonjëherë një raketë tenisi.

22 titujt e tij në Grand Slam në single vendosën një rekord për meshkuj – që kur u tejkalua nga Novak Gjokovic – dhe 134.9 milionë dollarë në paratë e tij të çmimeve të karrierës është i dyti në historinë e ATP Tour, përsëri pas vetëm Gjokoviç.

Nadal gjithashtu fitoi më shumë se 415 milionë dollarë nga reklamat, promot dhe pjesët e tjera të biznesit, për më shumë se 550 milionë dollarë në të ardhurat totale para taksave, sipas vlerësimeve të Forbes që citon noa.al.

Kjo e lë atë shumë prapa 1.1 miliardë dollarëve që rivali tjetër i tij i madh, Roger Federer, grumbulloi në karrierën e tij të jashtëzakonshme përpara se të tërhiqej në vitin 2022, dhe e vendos atë afërsisht në nivel me Gjokoviçin, i cili vazhdon të lulëzojë në turne në moshën 37-vjeçare.

Tenisistët më të paguar të të gjitha kohërave

Novak Djokovic (185 milionë dollarë)

Rafael Nadal (134.9 milionë dollarë)

Roger Federer (130.5 milionë dollarë)

Andy Murray (64.8 milionë dollarë)

Alexander Zverev (46 milionë dollarë)

Pete Sampras (43.2 milionë dollarë)

Daniil Medvedev (43 milionë dollarë)

Stan Wawrinka (37.2 milionë dollarë)

Carlos Alcaraz (36.1 milion dollarë)

Stefanos Tsitsipas (32.1 milion dollarë)

Foto nga Julian Finney/Getty-Images